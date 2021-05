A választások előtt kapcsolhat rá a kormány a médiabekebelezésre

Szakértők szerint ha az Európai Unió nem lép, oda a szabad média és demokrácia a térségben. Közvetlen veszélyben látják az RTL Klubot.

Magyarországon a kormányzat és egyes oligarchák ellenőrzésük alatt tartják a média nagy részét. Mivel jövőre parlamenti választások lesznek, szakértők szerint a maradék független médiát is bedarálhatják. A média sokszínűsége csak az Európai Unió beavatkozásával lehetséges, máskülönben a magyar modell elterjed Közép-Kelet-Európában.

Ezek a fő megállapításai annak a beszélgetésnek, amit az Euractiv folytatott két médiaszakemberrel, Marius Dragomirral, a Közép-európai Egyetem Média, Adat és Társadalom központjának igazgatójával, valamint Polyák Gáborral, a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének egyetemi docensével.

Pandémia és oligarcha

Polyák elmondta, jelenleg a magyar médiamunkások nem mehetnek kórházakba, az orvosok és ápolók nem beszélhetnek velük, a kormány a járványról való információk egyedüli forrása. Eközben az álhírek terjesztése ellen már jogszabállyal lehet fellépni.

Dragomir arról beszélt, a magyar médiumok zöme oligarchák kezében van, akik közel állnak a kormányhoz. A közmédia régóta teljesen kormányzati irányítás alatt áll szerinte, a kormányközeli jóbarátok médiumait pedig nagylelkűen támogatja az állam. 2010 óta pedig nagy rohamokban szerezte meg a magyarországi média jókora szeletét a Fidesz vezette kormányzat és a hozzá közel álló üzletemberek.

Három túlélési modell

Szó volt arról, milyen modellek szerint maradhatnak életben a függetlenségüket megőrizni akaró médiumok Magyarországon. Polyák szerint három alternatíva van. Az egyik az RTL Klub tévécsatornáé, ami mögött egy nagy nemzetközi cég áll, és a nem kormánybarát információk legfontosabb forrása jelenleg. A második modell a Varga Zoltán tulajdonolta Central Médiacsoporté (a 24.hu kiadója), ami az egyetlen politikailag független, hazai, nagyobb méretű médiaportfolió. A harmadik modell a közösségi adakozásból működő oldalaké, amik zömmel a weben találhatóak meg.

Dragomir hozzátette, az erők messze nincsenek egyensúlyban, a kormányközeli média, ami egészen helyi szintekig bevásárolta magát, óriási előnyben van erőforrásilag.

Választás előtti megszállás

Az Euractive rákérdezett arra is, hogy mi várható a Klubrádió frekvenciájának elvétele és az Index.hu átszabása után még. Polyák szerint a Central és az RTL lehetnek a következő célpontok. Dragomir szerint ha megnézzük alaposan, mindig választások előtt gyorsulnak fel ezek a médiaátvételek, most is ez várható, az RTL-re nehéz hónapok várnak. Polyák azt is hozzátette, nemrég jött képbe egy új jogszabály, ami szerint a kormánynak is rá kell bólintania mostantól a nagyobb médiaegyesülésekre és -vásárlásokra.

Uniós beavatkozás vagy régiós fertőzés

Felmerült az is, a Riporterek Határok Nélkül újságírói szervezet negatív trendeket figyel meg Magyarországon. Hogyan befolyásolhatja ez a térség más államait? Dragomir azt állította válaszában, vannak efelé mutató trendek, az ideológiailag közeli lengyel kormány és Janez Janša szlovén kormányfő is médiauralomra törekszik. Magyar oligarchák ráadásul médiumokat vásároltak nemrég Szlovéniában, Észak-Macedóniában és Romániában (Erdélyben) is.

Mit lehet tenni a médiaszabadságért? – merült fel a kérdés. Polyák szerint amíg az Európai Unió nem veszi komolyan a helyzetet, addig semmi jóra nem számíthat a térségben. Próbálkozások voltak, de se a közmédia finanszírozását, sem a diszkriminatív reklámköltéseket nem vizsgálták. A magyar Médiatanács függetlenségét kéne még az EU-nak elérnie, és ezt persze konstansan ellenőriznie. Dragomir is egyetértett abban, hogy erőteljes uniós akcióra van szükség.

Polyák keményen fogalmazott: szerinte Magyarország autoriter állam, ahol nincs funkcionáló jogrend és közintézmények, minden szervezet át van politizálva és kötődik az uralkodó párthoz. Uniós segítség nélkül problémás lesz demokratikus pályára állítani Magyarországot, és a helyzet romlani fog a térség más államaiban is.

(Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök exkluzív interjút ad Volf-Nagy Tündének az M1 aktuális csatorna stúdiójában az MTVA Kunigunda útjai gyártóbázisán 2021. március 31-én.)