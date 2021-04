Belföld Ma még üresek a szállodai szobák

4 millió beoltott után a hotelek is kinyithatnak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt. Az elmúlt időszakban csak az üzleti útra érkezők vehették igénybe a szállodákat, így azok hasonlóan üresen tátongtak, mint az utcák a kijárási korlátozások idején. A 30. születésnapját ünneplő The Aquincum Hotel Budapest betekintést engedett, hogy milyen is a járvány miatt kialakult cseppet sem szokványos felállás: egy működő hotel, utazni vágyó vendégek nélkül. Az óbudai szálloda egyébként a nagyközönség számára egyelőre nem nyit meg, a májusi úszó Európa-bajnokságra érkezőket fogadja.