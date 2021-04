Emmi: az általános iskolások negyede nem ment iskolába

Újraindult az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán a jelenléti oktatás hétfőn. Az óvodákban országosan a gyermekek 60 százaléka, az iskolákban a tanulók 75 százaléka jelent meg – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel. Közleményükben hozzátették: a pedagógusok szinte valamennyien munkába álltak. Arra írásukban nem tértek ki, hogy volt olyan iskola, ahol egyetlen tanár ment be tanítani. A tárca köszönetet mondott minden óvodai és iskolai dolgozónak a jelenléti oktatás újraindításáért végzett áldozatos munkájáért.

Az ADOM Diákmozgalom arról számolt be, hogy míg van olyan nyírbátori 17 fős, valamint budapesti 27 fős osztály, ahol minden tanuló részt vett az órákon, addig rengeteg olyan beszámoló is érkezett, amelyek szerint egy osztályból a többség hiányzott (például egy budapesti osztályban 25-ből 22 fő). Sok olyan osztály is akadt, ahol a teljes osztály otthon maradt (például egy mosonmagyaróvári 27 fős osztályból mind a 27 fő, egy csömöri 22 fős osztályból mind a 22 fő).