Fellázadtak a korai iskolanyitás ellen, fegyelmit kapnak

A répcelaki tanárok nem a munkavégzést tagadták meg, online megtartották óráikat.

A répcelaki Móra Ferenc Általános Iskolába az alsós tanítók közül csak egy ment be hétfőn tanítani – értesült a Népszava. A többiek a jelenléti oktatást megtagadták. Az egyik tanár a lapnak azt mondta: nemcsak magukat, hanem a gyerekeket is féltik.

A 31 fős tantestületből, a felsős tanárokkal együtt 29-en írtuk alá a nyilatkozatot. Amikor kiderült, hogy végül csak az alsósoknak kell bemenniük, 16-an új nyilatkozatot írtunk alá arról, hogy csak online folytatjuk a munkát, de a felsős kollégák továbbra is támogatnak minket

– mondta a pedagógus. Hozzátette: a gyerekek többsége is otthon maradt, csak egy osztály jelent meg teljes létszámmal.

A Munka törvénykönyvére hivatkoztak, amelynek 54. paragrafusa szerint a munkavállaló köteles az utasítást megtagadni, ha más személy egészségét, a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, illetve megtagadhatja akkor is, ha annak végrehajtása a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) korábban éppen erre hivatkozva írta azt, hogy a tanárok megakadályozhatják a korai iskolanyitást.

Noha a répcelaki tanárok digitális munkarendben folytatták a munkát, az igazgató minden távolmaradó pedagógust egyenként behívatott. Az érintettek fegyelmit kapnak, de nem értik, hiszen nem a munkát nem tagadták meg, az óráikat online megtartották. A lap kereste a Sárvári Tankerületi Központot, de választ még nem kapott.

A kormány múlt héten döntött úgy, április 19-én kinyitja az óvodákat az iskolák alsó tagozatait. A döntés ellen számos civil, szakmai és érdekvédelmi szervezet tiltakozott, Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy ő sincs meggyőződve az iskolanyitás időszerűségéről. Azt mondta, a kormány követi a WHO (Egészségügyi Világszervezet) protokollját, amiről azonban szintén a Népszava derítette ki, hogy nincs is.