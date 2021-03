Uzsoki Kórház főigazgatója: Vannak olyanok helyek, ahol van kellő szakszemélyzet és van, ahol nincs

Igen is, meg nem is a válasz. Vannak olyanok helyek, ahol van kellő szakszemélyzet és van, ahol nincs. De ez a Covidtól független. Ha egy normál időszakban levő betegellátás lenne, ott is régiókban azért vannak különbségek – ezt az Inforádiónak mondta a Magyar Kórházszövetség elnöke, az Uzsoki Kórház főigazgatója. Ficzere Andrea hozzátette, hogy régiós különbségek is vannak ezzel kapcsolatban, a személyzetet pedig akkor lehet biztosan biztosítani, ha a bekerülők számát csökkentik.

Ha kevesebb a beteg, elég a személyzet

– fogalmazott az Index cikke szerint Ficzere Andrea, aki hozzátette, hogy: „ha felelőtlenek vagyunk és bulizunk húsvétkor, akkor nem lesz elég a személyzet”. A főigazgató nagyon fontosnak nevezte a katonák jelenlétét a kórházakban, és megköszönte munkájukat. Az önkéntesekről azt mondta, központilag osztják el, hogy ki hova kerül, a kórházon belül pedig megszervezik, hogy ki milyen feladatot láthat el.

Ficzere arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezhető beavatkozások újrakezdése előtt lehetőséget kell adni a pihenésre is azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik most nagyon elfáradnak. Hozzátette,

nagyon fontos megnyugtatni, támogatni őket, és biztosítani a jövőt azon egészségügyi dolgozók számára is, akiknél most nem történt bérrendezés, hiszen ők nem kapták meg azt a figyelmet, mint az orvosok, és nem is volt olyan markáns a béremelés. Érthető tehát, hogy ők is látni szeretnék az életpályát.

A távozó egészségügyi dolgozókról azt mondta, hogy sok szülés-nőgyógyász és aneszteziológus mondott fel.