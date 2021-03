Galgóczi Ágnes: A védőoltásnak is kell idő, mire kialakul a szervezetben az ellenanyag

Attól függ, hogy mikor kezdhetik el oltani a fiatalabb, egészséges embereket, hogy hogyan érkeznek a vakcinák, és hogy tudnak haladni a tervezett stratégia szerint az oltásokkal, mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője az Origónak adott interjújában.

Hozzátette, ezt a tervet a járványügyi helyzet is befolyásolhatja. Elsősorban még mindig az idősebbeket oltják, hiszen ők vannak a legnagyobb veszélyben.

– fogalmazott.

Kérdésre válaszolva elmondta, bárkit behívhatnak oltópontra is, mert az oltóanyagok érkezésének függvényében

reményeim szerint lesz olyan hét, amikor csaknem egymillió embert oltunk be. Egyrészt azért, mert esedékessé válik az emlékeztető – második – oltás, másrészt azért, mert úgy tervezzük, hogy ilyen sok vakcina érkezik rövid időn belül. A háziorvosokat nem terhelhetjük ennyire, hiszen így is rengeteget dolgoznak – szerveznek is, oltanak is, és a betegeiket is ellátják. Biztos tehát, hogy lesz, aki sms-ben kap értesítést, hogy valamelyik oltópontra érkezzen, de az is lehet, hogy levélben értesítik az oltás idejéről és helyszínéről.