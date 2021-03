Majdnem rekordszámú új fertőzöttet találtak

6278 új fertőzöttet találtak tegnap óta, ezzel ismét százezer fölé, 102 566-ra nőtt az aktív fertőzöttek száma. Ennyire sok fertőzöttet alig néhányszor regisztráltak eddig: november végén, a második hullám tetőzéséhez közeledve fordultak elő hatezres számok.

30 794 tesztből lett ennyi minta pozitív, ez azt jelenti, hogy minden ötödik teszt pozitív lett. A 20 százalékos találati arány kifejezetten magasnak számít, messze meghaladja a WHO által javasolt 5 százalékos szintet.

152 beteg elhunyt, ezzel a halálos áldozatok száma 15 476-ra nőtt. Az elmúlt napok halálozási átlagát nézve egyértelmű növekvő tendenciát lehet látni. A gyógyultak összesen 328 136-an vannak. A járvány kezdete óta 446 178 ember kapta el Magyarországon a koronavírust.

A kórházban kezeltek száma is meredeken emelkedik: jelenleg 6554-en vannak kórházban, ami 1700-zal több, mint egy héttel ezelőtt volt. Több százzal nőtt a kórházban ápoltak száma az elmúlt héten minden egyes nap. Ennyire sok covidos ember utoljára decemberben volt egyszerre kórházban.

Ennek megfelelően lélegeztetőgépen is egyre többen vannak: a csütörtöki adat szerint most éppen 639-en. Ez már közel annyi ember, mint ahányat a második hullám csúcsán kellett egyszerre lélegeztetni.

A beoltottak száma 785 440, közülük 267 153 fő már a második oltását is megkapta. Ma délelőtt újabb – de a vártnál kevesebb – AstraZeneca-szálítmány érkezik: a várt 127 200 adag helyett csak 105 600 adag vakcina, és szintén ma megérkezik az újabb Szputnyik-szállítmány is.

A következő egy hét oltási terve: folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adnak be az időseknek. Ezen felül 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be SMS-ben most hétvégére, ők AstraZenecát kapnak.

A hivatalos honlapon azt is közölték, hogy „az igazolt fertőzöttek megyei eloszlását mutató térképet informatikai okok miatt később frissítik”.