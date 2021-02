Őrjöngő férfit mentettek ki a Dunából Baján

Egy nő értesítette hétfőn délelőtt a rendőröket, hogy a Baján lakó testvére öngyilkossággal fenyegetőzött, és valamelyik hídnál lehet. Az egyik bajai egység éppen a Petőfi híd környékén volt, de nem találkoztak a keresett férfival.

Két másik járőr, Domokos János és Szunyog Krisztián a Türr István hídhoz ment, ahol a parton meglátták a férfit és három társát. A rendőrök kiérkezésével egy időben a keresett személy épp befutott a Dunába. Domokos és a parton lévő két személy azonnal utánament a mély vízbe, ahol a férfi azt ordította, hogy öngyilkos akar lenni.

Szunyog Krisztián is utánuk rohant a vízbe és végül közösen kihúzták a partra a férfit, ahol folyamatosan őrjöngött, illetve továbbra is öngyilkossággal fenyegetőzött. A helyszínre további rendőri egységek és a mentőszolgálat is megérkezett. A férfit végül kórházba szállították.