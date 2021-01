Trump bukása megrendítő lesz európai barátainak

Orbán Viktort a Capitolium ostroma után arról kérdezték, ha veszít, 2022-ben átadja-e hatalmat.

A Klubrádió a Capitolium ostroma után szakértőket kérdezett arról, mire lehet számítani az Egyesült Államokban, illetve Európában Donald Trump bukása után. Simonyi András volt washingtoni magyar nagykövet arról beszélt, sokan már attól tartanak, Donald Trump becsavarodott. A Capitolium ostroma sokkolta Amerikát, ahogy 2001. szeptember 11-e is, de a belső „terrortámadás” nem gyengíteni, hanem erősíteni fogja az Egyesült Államokat, sokakat ráébreszt, demokráciájuk nem olyan érinthetetlen, mint hitték.

Timothy Garton Ash brit történész szerint Trump a legrosszabb amerikai elnökként vonul be a történelembe. A Capitolium elleni attak rengeteget árt Amerika tekintélyének, hiszen a Trump-hívők akcióját egy gyors felmérés szerint a republikánusok 45 százaléka támogatta. Trump bukása ugyan megrendíti európai populista barátai: Orbán Viktor, Jaroslaw Kaczynski, Boris Johnson népszerűségét, de az Oxfordi Egyetem professzora szerint Joe Biden nem sok energiát fektet az európai liberális demokrácia helyreállításába.

Szelényi Iván szociológus, a Yale Egyetem korábbi tanára arról beszélt, hogy a republikánus szavazók 70 százaléka valóban elhitte, hogy Trump győzelmét ellopták. A szociológus felhívta a figyelmet arra, hogy az etnikai nacionalizmus időzített bomba Európában is. Mint mondta, az bonyolult kérdés, hogy a homogén nemzetállami gondolatra miért vevők inkább a posztkommunista országokban, de a magyar politikában például az ellenzéknek óvatosabban kellene bánnia az Orbán-fóbiával, mert azok közül, akik elmennek szavazni, minden második voksoló Orbán-hívő.

Andor László volt uniós biztos azt mondta, szerinte Európában nem támadnának rá a törvényhozásra, mert a rasszizmus sincs olyan erővel jelen, mint Amerikában. Azt sem tartja valószínűnek, hogy egy európai ország hivatalban lévő elnöke, kormányfője olyan eszközökhöz folyamodjon, mint Donad Trump, és azt sem, hogy hivatalban lévő politikusok mozgassanak szélsőségeseket úgy, hogy maguk is megjelennek az akcióban.

Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) nem a Klubrádióban beszélt. Ő írásbeli választ igénylő kérdést tett fel Orbán Viktornak és Pintér Sándornak erről. A politikus abban bízik, hogy Magyarországon 2022-ben nem ismétlődnek meg az amerikaihoz hasonló történések, de mint írta, ehhez a kormányfő higgadtságára is szükség lesz. Azt kérdezte a miniszterelnöktől, elismeri-e a választás eredményét, ha a választók 2022-ben úgy döntenek, hogy az ellenzék alakítson kormányt. Az ellenzéki politikus a belügyminisztert arról kérdezte, ebben az esetben is garantálják-e a közrendet, meg fognak-e tenni mindent azért, hogy ne történhessen meg az, ami az Amerikai Egyesült Államokban.

Orbán Viktor egyébként az állami rádióban már reagált a Capitoliumnál történtekre. párhuzamot vont a magyar baloldal és Trump-hívők között.

A kormányfő részvétét nyilvánította az elhunytak családtagjainak, majd azt mondta, nem szereti, ha Magyarországot minősítgetik, ezért ő sem minősíti azt, ami most Amerikában történik.

Ez az amerikaiaknak a dolga. Szurkolunk nekik, és bízunk abban, hogy sikeresen meg fogják oldani a saját problémáikat.

Azt mondta ismeri a problémát, a magyar baloldal is próbálkozott erőszakkal. Szerinte meg is ostromolták az Országgyűlés épületét, amit rendőrsorfallal kellett megvédeni az erőszakos tömegtől. Név nélkül, de beazonosíthatóan beszélt arról, hogy Fekete-Győr András még füstbombát is dobott a rendőrök felé. Akkor a magyarok ezt megoldották, bízik benne, hogy az amerikaiak is megoldják.