Orbán: február 1-jéig meghosszabbítjuk a korlátozó intézkedéseket

42549 fő egészségügyben dolgozót oltottak be eddig – mondta el a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő közölte: a hétvégén minden, 150 főnél több idős lakóval rendelkező otthonban elkezdődhet az oltás. 80 ezer főnek elegendő vakcina érkezett az országba, ez kevés, ezért az operatív törzs úgy döntött, hogy február 1-ig maradnak a járványügyi korlátozások. Az általános iskolák nyitva maradnak, a középiskolákban, marad a távoktatás.

A kormányfő elmondta: amíg nincs elég vakcina, addig olyan életre rendezkedjünk be, amilyenre ilyenkor lehet. Kórházban 5297 ember volt reggel, lélegeztetőgépen 372, 2907 új fertőzött, 115 elhunyt szerepel a péntek reggeli adatokban.

A miniszterelnök szerint a 2019-ben és a 2020-ban elhunytak számának különbségét kis korrekcióval a Covid-áldozatok számának lehet tekinteni. Hozzátette: végső győzelem neve vakcina, erre nem várni kell, hanem inkább szerezni kell. Úgy látja: az Európai Unió lassú, ezért tárgyalunk a kínaiakkal, oroszokkal, izraeliekkel.

Látom a vitákat az EU-ban, én is jobban szeretem, ha ilyenkor nem várni kell, hanem cselekedni

– fogalmazott.

Az oltási terv is úgy készült, hogy azokat kell beoltani először, akiket elvihet a vírus. Ha a közvetlen veszélyben lévők mindegyikét sikerül beoltani, akkor a legfontosabb kötelességünknek eleget tettünk, mondta Orbán Viktor. Hozzátette: amikor odáig jut a folyamat, ő is felveszi az oltás, neki is van egy helye az oltási tervben.

A gazdasági visszaeséssel, illetve az azt övező kritikákkal kapcsolatban azt mondta, az egyetlen szám, amiben ő is megbízik – mert több statisztika is van – az az, hogy Magyarországon hányan dolgoznak. 4 millió 496 ezer ember dolgozik, 26 ezerrel kevesebb, mint a járvány előtt. Orbán szerint aki mást mond, az „nem a valóságos életről beszél”.

Már visszanyertünk többet, de vissza fogjuk nyerni a többit is, sőt még annál is több munkahely lesz, mert munkahelyteremtő programot, állami beruházási programot, otthonteremtő programot indítottunk

– mondta. Az első hónapok elég döcögősek lehetnek a miniszterelnök szerint, de azt szeretné, ha 2021 egy jó év lenne a magyaroknak. Kiemelte: a baloldal a béreket támogatná, ő ugyanakkor a beruházásokat, nincsen tömeges munkanélküliség, munkahely viszont a beruházásokból van.

Azt, ami Amerikában van, azt mi ismerjük – mondta Orbán Viktor a washingtoni Capitolium elleni ostrommal kapcsolatban a 2006-os budapesti eseményekre utalva. Hozzátette: a baloldal is erőszakot alkalmazott. A miniszterelnök részvétet nyilvánított és azt mondta: nem minősítünk más országot, mert mi sem szeretjük, ha minket minősítenek.

Szerinte ahogyan az ország küzd, az elismerésre méltó, kiemelte az egészségügyben és az oktatásban dolgozók munkáját és a magyarok fegyelmezettségét. Elismerően szólt arról is, hogy Magyarországon nem voltak olyan tüntetések, mint külföldön, mert az emberek belátták, hogy a járvány leküzdéséhez rendezettségre van szükség.

A Moderna vakcinájának érkezésével kapcsolatban azt mondta: van egy menetrend arra, hogy melyik gyártó melyik hónapban mennyi vakcinát hoz, de ezek kicsi számok. Szerinte csak nyugati vakcinára alapozva nem fogjuk tudni felgyorsítani a vakcinázást, akkor még hónapokat kell várni az újraindulásra,

azért tárgyalnak más országokkal, hogy ez az idő rövidebb lehessen.