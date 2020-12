Magánterületen lehet tűzijátékozni szilveszterkor

A járvány elleni védekezés érdekében szilveszterkor nem lehet tűzijátékozni, írta szerdán a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A közleményben az állt, hogy a szilveszterkor is érvényes esti kijárási tilalom betartatása és a csoportosulások elkerülése érdekében a kormány megtiltja a szilveszterkor használatos pirotechnikai termékek árusítását és felhasználását. Petárdát máskor sem lehet árusítani, de ezúttal az év végi időszakban amúgy engedélyezett tűzijátékot is tilos árulni és felhasználni, közölték, hozzátéve, hogy akár 150 ezer forinttal büntethető szabálysértést követ el az, aki az előírásokat megszegi.

Több olvasónk is jelezte, hogy a Magyar Közlönyben megjelent rendelet azonban csak közterületeken tiltja a tűzijátékozást, és erről írt a napi.hu is.

A rendőrség most a Telexnek megerősítette, hogy ha kihelyezett kontérekből, ideiglenes árusítóhelyekről nem is, de üzletekben továbbra is árusíthatóak különböző tűzijátékok.

A felhasználási tilalom pedig csak a közterületekre vonatkozik, tehát magánterületről – például a kertből vagy az erkélyről – lehet tűzijátékozni.

„A rendőrség alapvetően a közterületen történő tűzijátékozást ellenőrzi, az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékek magánterületen történő felhasználását a pirotechnikai termékek forgalmazásának és felhasználásának év végi korlátozásáról szóló rendelet nem tiltja” – olvasható a válaszban.

Pirotechnikai kellékek ugyanakkor csak december 28. és 31. között vásárolhatók, felhasználni azokat pedig csak december 31-én este hat órától január 1-je reggel hat óráig lehet – ezúttal csak magánterületen.

Kiemelt képünkön elhasznált szilveszteri pirotechnikai eszközök egy debreceni lakótelep parkjában 2020. január 1-jén.