Még ha nem is ad teljes védettséget a vakcina, a súlyos tünetek kialakulását meggátolja

A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását – jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Kis Zoltán közölte, a vakcinák soha nem nyújtanak százszázalékos védettséget, de a 90 százalék is nagyon jó eredménynek tekinthető.

A vírus azonban nem fog eltűnni, velünk marad, vagyis meg kell tanulni együtt élni vele – tette hozzá. Annál is inkább – folytatta –, mert a koronavírus jellemzője, hogy az immunrendszerünk hajlamos elfeledkezni róla.

Ez pedig azt jelenti, hogy a fertőzést többször is el lehet kapni, vagyis a vakcinát várhatóan azoknak is többször be kell majd adni, akik már átestek a fertőzésen – figyelmeztetett.

Arról is szólt, hogy a karácsonyi készülődés során különösen ügyeljünk a járványügyi szabályok betartására a bevásárlóközpontokban. Ezek ugyanis kritikus pontjai lehetnek a vírus terjedésének – mondta a szakember.