Fő utcai tragédia: megszólalt az apa, és beszéltek azok a kamaszok is, akik a fiával buliztak

Újabb részletek derültek ki a május közepén történt Fő utcai tragédiáról. Az RTL Klub Házon kívül című műsorának nyilatkoztak a házibuliban lévők közül többen is, és megszólalt a másodikról kizuhant 17 éves tehetséges futballista édesapja is.

Mint ismert a fiatal focista Budapesten ünnepelte az érettségit a barátaival, amikor történt a szörnyű tragédia. Néhány társához hasonlóan drogot fogyasztott, amitől egy idő után zavarttá és agresszívvá vált. Több bútort is összetört és betört egy üvegajtót, amellyel önmagát is megsebezte. Társai megpróbálták ellátni a sérülését, majd mentőt hívtak hozzá.

Később a fiú az egyik nyitott ablakon át megpróbált fellépni az ablakpárkányra, ebben azonban megakadályozta az egyik lány, a fiú azonban kitépte magát a szorításából, majd átrohant a másik szobába és kiugrott a nyitott ablakon. A fiút a mentők kórházba vitték, ahol hamar beállt nála az agyhalál, és már nem lehetett megmenteni az életét.

A z RTL Klub riportjában az áldozat apja elmondta, hogy fel sem merült benne, hogy drogozik a sportoló fia. Elmondása szerint azt követően vett rajta észre furcsa dolgokat, hogy megismerkedett ennek a társaságnak a tagjaival.

Szombati nap volt, amikor felhívott, hogy elmenne bulizni ezzel az új társasággal. Nem örültem neki, de egy tizenhét éves gyereket már nem tudtam otthon tartani. Még az utolsó pillanatban is visszahívtam az ajtóból, hogy gyere, ülj le még egy percre kisfiam. Leült, és akkor mondtam neki, hogy nagyon szépen kérlek ne drogozzál, ne csinálj hülyeséget, és nagyon vigyázz magadra, mert nem tudok ott lenni melletted

– mondta könnyeivel küszködve az áldozat édesapja.

A riportban szereplő kamaszok közül többen is elmondták, hogy az italozás közben amfetamint, LSD-t, és füves cigit is szívtak a sikeres érettségit követő buliban. Egy fiatal lány pedig arról beszélt, hogy a fiú egyik pillanatról a másikra megzavarodott, sírni kezdett, majd többször is belevert az üvegajtóba. Próbáltak hozzá mentőt hívni, de ő törni-zúzni kezdett a lakásban. Először még visszatudták tartani a fiút, de ő átment egy másik helységbe és végül kiugrott az ablakon.