Gulyás Gergely: napokon belül újabb szigorításokról dönthet a kormány, a vakcina ingyenes lesz

Várhatóan újabb szigorításról születhet döntés a keddi és szerdai kormányülésen

– erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt hétfő este az Inforádióban, azaz a jelenleginél szigorúbb szabályok bevezetése következhet hamarosan.

Kérdésre konkrétumot nem árult el Gulyást, de azt mondta: az intézmények és az állampolgárok tekintetében is jöhet szigorítás. Azt viszont leszögezte: az nagyon fontos, hogy iskolák továbbra is nyitva legyenek. „Az egyetemek saját autonómiában dönthetnek a kérdésről.”

A sportrendezvényeket jó eséllyel érinthetik ezek a szigorítások, de – hangsúlyozta Gulyás – a szigorúbb szabályokat nemcsak elfogadni, de betartatni is kell. “Lényegesen szigorúbb szabályokat nem csupán elfogadni szükséges, hanem betartatni is.” Ahol a kötelező maszkviselést nem tartják be az emberek, ott a klubokat is büntetni kell, akár úgy, hogy zárt kapu mögött kell majd játszaniuk.

Ha nem tartatják be a maszkviselést, akkor be kell zárni a stadiont

– mondta.

Ezután kijelentett:

jó esély van arra, hogy ötöd- és hatodéves orvostanhallgatókat hadba kell állítani a magyar egészségügyben.

Hangsúlyozta: Spanyolországban a kijárási tilalom nem eredményezte a fertőzés visszaszorulását. A Szlovákiában levezényelt tömeges tesztelésről úgy nyilatkozott: nem lehet levonni következtetést erről egy nappal később.

Az emberek oltási sorrendje – ahogy az operatív törzs tervében is szerepel – úgy fog történni, hogy a veszélyeztetett körtől a kevéssé veszélyeztetett felé fog haladni.

A vakcina nem lesz kötelező, de ingyenes lesz

Az egészségügyi reformról azt mondta:

„nem látok olyan orvosi kamarai követelést, ami nem teljesíthető.”

„voltak, akik próbáltak vitát generálni.”

hálapénz eltörlése magasabb színvonalú közellátást fog eredményezni.

A gazdaságról azt mondta: nem segélyt kell adni, hanem a gazdaságot kell a legnagyobb növekedés felé irányítani. „Néhány hónapon belül lesz elérhető vakcina, és magunk mögött hagyjuk a járványt, legkésőbb pesszimista forgatókönyv szerint ez nyáron lesz.” Megjegyezte: 2020-ig volt hét-nyolc jó éve a magyar gazdaságnak, a most felhalmozott tartalékokra lehet most támaszkodni.

Én úgy látom, hogy a Főváros részéről a vita fenntartása a politikai célok közt szerepel. Ők akkor is fenntartják a vitát, ők akkor is vitázna

– állította Gulyás. “Az, hogy a Lánchíd felújítás nem kezdődik meg, azt nehéz a kormányra fogni.” A miniszter azt is mondta, hogy a kormány támogatná a Biodóm, a rakpart felújítását, illetve a budai fonódóvillamos meghosszabbítását is.

Az SZFE-ről azt mondta Gulyás: azt szeretnénk, ha Magyarországon színvonalas színész és filmes képzés legyen. “Mi ehhez az anyagi forrásokat biztosítjuk.” Leszögezte: értelmetlen Palkovics Lászlóval tárgyalniuk a tanároknak és a diákoknak, mert az egyetemnek van egy kuratóriuma.

Az adás második adásában Gulyás kijelentette: Magyarország nem csatlakozhat az Európai Ügyészséghez, abban ugyanis zsarolási potencia van.

Nem tudjuk, hogy rendeződik-e

– mondta Gulyás Gergely a Fidesz és a Néppárt viszonyáról. Szerinte egyik kulcs Donald Tusk elnök, aki a lengyel belpolitikai sérelmek foglya. “Hála istennek, nem tartozik a legfontosabb ügyek közé.” A Néppárt, amelynek gyengülő eredményei vannak, “mi szívesen segítünk”, de ha végül távoznia kell a Fidesznek, akkor sem történik tragédia, új konzervatív pártot is létrehozhatnak.

Kiemelt kép: Mohos Márton /24.hu