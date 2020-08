Nem indítanak közös polgármesterjelöltet az ellenzéki pártok Mohácson

Lezárult az ajánlások gyűjtése Mohácson. A Duna-parti városban 3 polgármesterjelölt és 29 képviselőjelölt indul a szeptember 27-i időközi választáson – tudósít a Hír Tv.

A mohácsi testület még júliusban oszlatta fel magát. A 2019-es őszi önkormányzati választásokon Csorbai Ferenc (MSZP) azt követően válhatott a Duna-parti település polgármesterévé, hogy egyedüli ellenfele, a várost 1998 óta irányító, a posztért újrainduló Szekó József (Fidesz-KDNP) szeptember végén elhunyt; az őt indító szervezet mást nem jelölhetett az idő rövidsége miatt.

Bár az MSZP polgármesterjelöltjét a DK, a Jobbik, a Momentum, a Fidesz is visszalépésre szólította fel, s utóbbi szervezet aláírásgyűjtésbe is kezdett ennek érdekében, az MSZP-s jelölt egyetlen indulóként szerepelt a választáson; 1867 szavazatot kapott, míg több mint négyezren érvénytelenül szavaztak a megjelent csaknem 6000 választópolgárból. Ráadásul a nyolc egyéni választókerület mindegyikében a Fidesz-KDNP jelöltje nyert ősszel, a szavazati arányok 62 és 89 százalék között alakultak.

A városvezetői posztért most Pávkovics Gábor, a Fidesz-KDNP, Csorbai Ferenc, egy ernyőszervezet, a Változást Akarók Nemzedéke, valamint Bernáth Csilla, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje indul. Azaz az ellenzéki pártok nem állítanak közös jelöltet, és a nevük sem szerepel majd a polgármesteri szavazólapon, Csorbai pedig a Hír Tv szerint ki is lépett az MSZP-ből, ezért is indulhat civilként. A Momentum már korábban közölte, hogy bár saját jelöltet nem állít, Csorbait nem támogatja.

A városban a 11 képviselői mandátum közül 8 az egyéni választókerületekben, 3 pedig kompenzációs listáról szerezhető meg.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu