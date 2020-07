Fasznak nevezte a győri alpolgármestert, három év próbára bocsátották

Radnóti Ákos 2014-ben lett Győr alpolgármestere, titulusát pedig Borkai Zsolt távozása után is megtarthatta. A TASZ számolt be most arról, hogy egy ügyfelük, B. Zoltán nemrég „egy fasznak” nevezte Radnótit, ám nem a politikus Facebook-oldalán, hanem csak egy ismerőse bejegyzésére reagálva.

Tettéért első fokon három év próbára bocsátották.

Én egy ismerősömnek reagáltam, aki megosztott egy írást, hogy „hagyd, ne foglalkozz vele, ez egy fasz”. Ennyi történt, de itt Győrben vannak, akik megnéznek mindent

– számolt be az esetről.

Radnóti ügyvédje, dr. Rákosfalvy Zoltán feljelentést tett az alpolgármester képviseletében, B. Zoltánt pedig tanúként hallgatták ki a rendőrségen.

Azt se tudtam, sírjak vagy nevessek, amikor megtudtam, miről van szó. Mondtam a rendőrnőnek, hogy nem értem, mit keresek itt egyáltalán. Megkérdezte, hogy azt a hozzászólást én írtam oda? Erre azt válaszoltam, hogy igen, én – ott van mellette a fejem, most mit vitatkozzak? De ha tudom, hogy emiatt én vádlott leszek, akkor nem mondok semmit

– mondta B. Zoltán.

Az ügy a szombathelyi bíróságra került, mert a győri járásbíróság elfogultságot jelentett. Először békéltető tárgyalást tartottak, ahol az alpolgármester arról beszélt, hogy B. Zoltán mennyi mindent köszönhet neki győri lakosként. A férfi hajlandó lett volna bocsánatot kérni azért, mert nem vette észre, hogy a bejegyzés, amihez hozzászólt, nyilvános volt, de Radnóti nem fogadta el a bocsánatkérését. Ezt követően fordult a TASZ-hoz.

A bíró azonban nem értett egyet az elhangzott érveléssel, így három év próbára bocsátotta B. Zoltánt. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, bíznak abban, hogy másodfokon felmentik a férfit.

Kiemelt kép: Facebook/Radnóti Ákos