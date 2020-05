Elmegyógyintézetbe vitték a pizzafutár által megállított ámokfutót

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit egy pizzafutár segítségével sikerült lekapcsolniuk a rendőröknek egy belvárosi autósüldözés során. Ennek helyéül pedig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

A férfi szombaton a Deák tér irányából a Nyugati tér felé közlekedett autójával, amikor az Andrássy úti közlekedési lámpánál indulatosan beszólt a mellette lévő rendőrautóban ülő rendőröknek. A férfi a rendőrök kérésére lehúzódott az úttest jobb oldalára, azonban amikor a rendőrök kiszálltak az autóból és elindultak felé, fenyegetve és szidalmazva őket hátramenetbe kapcsolt és célzottan feléjük hajtott, s egyiküket megkísérelte elsodorni.

Ezt követően a férfi nagy sebességgel elindult a Nyugati tér irányába és az időközben a kocsiját elölről megközelítő másik rendőrt is megpróbálta szándékosan elütni. A továbbra is menekülni próbáló gyanúsítottat végül egy robogós civil segítségével sikerült a rendőröknek megállítaniuk. A férfi a rendőri intézkedésnek is ellenállt, ezért testi kényszert kellett alkalmazni a megbilincseléséhez. Az eset során az egyik rendőr nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az elsődleges vizsgálatok alapján a sofőr szervezetében a bűncselekményi értékhatárt el nem érő mennyiségű szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt és nem rendelkezett érvényes jogosítvánnyal. Cselekménye bizonyítottság esetén hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette megállapítására lehet alkalmas.

Az ámokfutóról kiderült, hogy korábban pszichiátriai kezelésre szorult. A bíróság a férfi kiszámíthatatlan viselkedése, egészségi állapota, valamint a bűncselekmény súlya miatt úgy ítélte meg, hogy tartani elhet attól, hogy megszökne, vagy elrejtőzne a hatóságok elől.

Ezt támasztja alá, hogy az intézkedő rendőrök után megfenyegette a kórházi személyzet tagjait is. Mindezek alapján attól is tartani lehet, hogy szabadlábra kerülése esetén megfélemlítené, vagy jogellenesen befolyásolná az eljárásban lévő tanúkat. De annak a veszélye is fennáll, hogy kényszerintézkedés hiányában hasonló, szabadságvesztéssel járó bűncselekményeket követne el.