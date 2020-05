Operatív törzs: bruttó 161 ezret kínál a honvédség a tartalékosnak jelentkezőknek

3713-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, újabb hat idős, krónikus beteg meghalt, így 482-re emelkedett az elhunytak száma. A gyógyultak száma (1655) meghaladja az aktív fertőzöttekét (1576), közülük 462-t ápolnak kórházban, 21-en vannak lélegeztetőgépen – kezdte beszámolóját az operatív törzs szombati tájékoztatóján Gál Kristóf, az ORFK szóvivője, majd átadta a szót Németh Szilárdnak, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettesének.

Az államtitkár azt emelte ki, hogy a honvédség szerepe megkerülhetetlen volt a járvány visszaszorításában, a fertőtlenítéstől az intézmények parancsnoki posztjának betöltéséig sorolta az elvégzett feladatokat. Elmondta, hogy a honvédség segítő kezet nyújt azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt veszítették el munkájukat. Bejelentette, hogy önkéntes tartalékos katonákat toboroznak. Várják az olyan 18 és 50 év közötti jelentkezőket, akik a járvány miatt veszítették el a munkájukat, 25 településen jelentkezhetnek, hogy 6 hónapos kiképzést kapjanak a lakhelyükhöz a lehető legközelebb. A felvettek havi bruttó 161 ezer forintot kapnak, ruházati és egészségügyi ellátást, miként ingyenes étkezést és utazási költségtérítést is garantálnak nekik. A fél év után visszatérhetnek a polgári életbe, de újabb 6 hónappal akár meg is hosszabbíthatják a kiképzést. A honvédség a legjobbaknak és -felkészültebbeknek életpályamodellt, hivatásos karriert is kínál.

Lakatos Tibor rendőrezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy Ausztriából 4 napnál nem régebbi negatív PCR-teszttel be lehet lépni az országba. Kiemelte azt is, hogy a hatósági karantén betartásának ellenőrzését segítő applikációt mind többen használják.

Szlávik János, a Szent László kórház infektológiai osztályának főorvosa beszélt arról, milyen gyógyszerekkel kezelik a koronavírusos beteget. Említette, hogy a favipiravir jó eredményeket hoz közepesen súlyos betegeknél, ennek köszönhetően a betegség lefolyása is gyorsabb.

Kiemelt kép: Illyés Tibor / MTI