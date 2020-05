Már a közmédia is játssza a dalt, amiben az igazságügyi miniszter hegedül

Április végén került nyilvánosságra az a videó, amelyen Varga Judit igazságügyi miniszter hegedű játéka mellett Seress Rezső Szomorú vasárnap című dalát adja elő Tandi Flóra énekes. A felvétel tavaly nyáron készült. A miniszter ekkor azt írta Facebook-oldalán: a hegedű harminc éve az élete része, és megszámlálhatatlan emléket, élményt és barátságot köszönhet a zenének.

A Magyar Hang most pedig már arról számolt be, hogy csupán pár héttel a publikálás után már Petőfi rádió máris játszani is kezdte a dalt.

A lap megpróbálta kideríteni, hogy mi alapján került be a rádióba épp ez a felvétel, de a Petőfi nem reagált a megkeresésre. A hetilap azt is felidézi, hogy a kormánypárti médiakoglomerátum, a KESMA részeként működő Karc FM pedig meg is hívta műsorába Tandi Florát és előadótársát, míg a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában a műsorvezető egyenesen mesterműnek nevezte a felvételt a stúdióban ülő Varga Judittal beszélgetve.