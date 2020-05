„Sorsot húzunk, ki mehet ki az első vendéghez” – így nyitnak újra a vidéki éttermek

Hétfőtől kinyithattak a vidéki éttermek, amelyek egyelőre nem tudják, mi vár rájuk. Akad, aki erős szezonra számít, mások nem ilyen optimisták . Kérdés az is, hogy fővárosi vendégek nélkül hogyan működnek majd a menő balatoni helyek.

Budapesten egyelőre nem oldották fel a kijárási korlátozásokat, csak alapos indokkal utazhatnak a fővárosiak vidékre (hogy mit lehet és mit nem, arról itt írtunk bővebben), az ország Pest megyén kívül eső területein azonban enyhítettek a szabályokon. Ez azt jelenti, hogy az éttermek és kávézók szigorúbb biztonsági szabályokkal, egyelőre csupán a szabadtéri asztalaikat használva ugyan, de kinyithatnak, lassan újraindul az élet a vendéglátásban.

„Majdnem könnyezve üdvözlik a vendégeket” – így örültek a székesfehérváriak a lazításnak Olyasmit láttunk hétfőn Székesfehérváron, amit régóta nem, sőt, a fővárosban még egy darabig nem is fogunk: emberek ücsörögtek és beszélgettek a kávéházak-éttermek teraszán. Videó az élet újraindulásáról.

A vendéglátóhelyek a korlátozások bevezetésével rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, eddigi egyetlen mentsváruk a házhoz szállítás volt. Megkérdeztünk több balatoni éttermet, illetve a miskolci, római pizzás zarándokhelyet, a Pizza, kávé, világbékét, hogy mire számítanak májusban, mennyire látszik bizonytalannnak a szezonjuk. Azért is érdekes, hogyan látja a nyarat a Kővirág vagy a Kistücsök vezetése, mert erős budapesti törzsközönség jár évek óta a környékre, a fővárosiak viszont egyelőre nem mozoghatnak vidéken. Legalábbis papíron nem.

Széthúzott asztalok és nagy izgalom

A badacsonyi Hableány bisztró és borbár péntekre tervezi a nyitást, szükségük van pár napra, hogy felkészüljenek az új rendszerre. Sterilizálják az éttermet, széthúzzák az asztalokat, mivel eddig csak a házhoz szállítás működött. De az is csak arra volt elég hogy legyen valami minimális bevételük a dolgozóknak.

Nagyon nyögvenyelős volt: ami bejött, azt mind megkapták az alkalmazottak. Nem tudtunk mást csinálni. Nem kell nagy összegre gondolni, de ez is több, mint a semmi

– mondta Györke Márton üzletvezető.

Az étterem személyzetének úgy nyolcvan százaléka egész évben dolgozik, most azonban nehéz kalkulálni, hogy hány emberre lesz szükség, egyelőre még nem indult be igazán a foglalás. Nekik nagy érvágás, hogy a pestiek elvileg nem utazhatnak a Balatonhoz: Nyugat-Magyarországról is sok vendégük van, de a szállodák még nem nyitottak ki, aludni se nagyon lehet hol. Azokkal a turistákkal számolnak, akik beülnek a kocsiba, eljönnek egyet kirándulni és nem budapestiek. Ambivalens érzéseik vannak ezzel kapcsolatban: amellett, hogy a vendéglátás szerelmesei, van bennük félelem, hogy vajon van-e esély arra, hogy Badacsonyban berobban a járvány. A humorok viszont mindennek ellenére megmaradt:

Nagyon sokat viccelődtünk a leállás alatt, hogy ki lesz az első, aki kimehet az első asztalhoz, sorsot fogunk húzni.

Attól azért tartanak, hogy rosszul alakul az időjárás, szeszélyes a május. A Hableányban csak egy kihúzható ponyva védi a vendégeket a naptól, de az esőben fogalmuk sincs, hogy oldják meg a védelmet. Sokat beszélgetnek a tulajdonosokkal is arról, mi lesz, ha a borjú bécsi kellős közepén szakad le az ég, mégse ehet bent senki.

A köveskáli Kővirág szintén kinyit, már csütörtökön. A választék kisebb lesz, a higiénia jegyében a menüsort táblára írják, abrosz sem lesz, de legalább végre elindulhat az élet a magyar Provence-nak is beillő Köveskálon. Mondjuk az étterem már felhívta arra a figyelmet, hogy a hozzájuk érkezők ne a faluban sétálgassanak, inkább keressenek félreeső kirándulóhelyeket az ebéd után.

Az étteremtől Zakar Kata úgy fogalmazott, hogy a háborúban legalább tudjuk, hol a front, de itt fogalmuk sincs, mire számítsanak. Nagyon bizonytalan tehát az indulás, de remélik, hogy a vendégek megértik majd, hogy most a biztonság az első, és szükséges minden plusz intézkedés. Az már biztos, hogy a következő év elején tervezett fejlesztések elmaradnak, de legalább végre valahára kezdődhet az enyhén szólva is döcögősen nyitó 2020-as szezon.

Milyen lesz az idei balatoni nyár?

A jelenlegi rendeletek szerint a budapestiek csak nyomós indokkal mehetnek vidékre. A megkérdezett éttermek zöme azért azt elmondta, hogy nekik nincs joguk ellenőrizni, kik ülnek be hozzájuk, nem kérhetnek mindenkitől lakcímkártyát. A balatonszemesi Kistücsök tulajdonosa és a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, Csapody Balázs például azon a véleményen van, hogy nem túl jó irány a Budapest- és nyaralótulajdonos-ellenes vonal:

Én azt mondom, hogy vannak a felelősen gondolkodó és a felelőtlenül gondolkodó emberek. Ez nem attól függ, hogy valaki budapesti, vagy nyaralótulajdonos, ez megvan a helyi lakosságban is. Bízzunk benne, hogy minél hamarabb javul a járványhelyzet Budapesten, illetve Pest megyében is, és akkor a budapestiek ugyanúgy eljöhetnek

Csapody akár azt is el tudja képzelni, hogy a munka nélkül maradt szolgáltatók segítsék az idősebb nyaralósokat, hogy ne kelljen annyit a boltba járniuk. Az összefogás a legfontosabb, és hozzátette, hogy az ő vendégkörük jó része Budapestről érkezik.

Mind a Hableány, mind a Kővirág, mind a Kistücsök pozitívan látja a jövőt. A badacsonyi Hableány csapata arra számít, hogy az idén még a szokottnál is többen keresik fel a Balatont, a belföldi turizmus szárnyalni fog. Csapody Balázs az alapcsapattal nyit majd május végén (május 20-25-re tervezik), szerencsére meg tudták tartani a harmincöt fős személyzetet, de azzal szerinte számolni kell, hogy nem egyik pillanatról a másikra durran be a szezon.

A Kistücsöknél abban bíznak, hogy egy nyugalmasabb nyár elé néznek, amikor a szolgáltatók a legjobb arcukat mutathatják meg. Ha nincs tömegturizmus, még nagyobb hangsúlyt kaphat a színvonal, és ez is lehet a Balaton jövőképe: olyan szolgáltatás nyújtása, amely nem csak július-augusztusban kimagaslóan vonzó:

Az a cél, hogy egész évben jó legyen lejönni. Minél inkább húzzuk el azt az időszakot, amikor egy olyan számú vendégsereg érkezik a Balatonra, amiből nagyon sok szolgáltató meg tud élni.

A Kistücsök egy kevésbé szezonfüggő életre készül: jövő tavasszal nyílik a szállójuk az étterem mellett, lesz főzőiskola és delikát bolt a helyi termelők áruival, illetve Kistücsök csomagolt termékeivel.

Miskolcról jön a pizza Budapestre

A Miskolci Pizza, kávé, világbéke és az encsi Anyukám mondta tulajdonosai, Dudás Szabolcs és Dudás Szilárd házhoz szállítással oldották meg a kényszerszünetet. Az Anyukám mondta konyhája bezárt, és ebédmenüvel a miskolci pizzázót támogatta, a Világbéke pedig a miskolci címek mellett Budapestre szintén hetente többször szállít. A nápolyinál vastagabb, és szállításra alkalmasabb római pizzát nyolcvan százalékosra sütik elő, hogy otthon pár perc alatt készre süssük.

Persze náluk sem olyan kényelmes a helyzet, mint a veszélyhelyzet előtt, nem dübörögnek száz százalékon, de legalább valahogy túl tudták élni a járványt, és senkit sem kellett elküldeni. A Pizza, kávé, világbéke már kinyitott, és eddig minden vendég gond nélkül vette az akadályokat. Itt is messzebb ülnek egymástól a fogyasztók, csak a teraszon kávéznak, és csak maszkban mehetnek be a benti térbe a rendeléshez. Náluk is elég erős a budapesti közönség, és éppen ezért találták ki, hogy heti három alkalommal Miskolcról viszik a római pizzát a fővárosba, és amíg fel nem oldja a kormány a korlátozásokat mindenhol, ez így marad. Aki pedig a kedvenc vidéki helye után érdeklődik, keresse fel a Stílusos Vidéki Éttermiség listáját, hogy ki mikor nyit.

Kiemelt kép: Mohos Márton /24.hu