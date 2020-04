Karácsony levélben kéri Orbánt, hogy legyen országos maszkviselés és tömeges tesztelés

Levelet írt kedden Orbán Viktornak Karácsony Gergely, amelyben a budapesti főpolgármester azt szorgalmazza, hogy a főváros után országosan is kezdjék meg a tömeges tesztelést a koronavírusra, illetve, hogy adjanak felhatalmazást a települési polgármestereknek a maszkviselés szabályainak megalkotására.

A hétvégén megjelent sajtóbeszámolók szerint a Kormány által felkért járványügyi szakértők álláspontja megegyezik azzal, amit a kormányülésen Önnek és kormánya tagjainak elmondtam. Szintén a tömeges tesztelések mellett tették le voksukat a Magyar Tudományos Akadémia szakértői is. Az általam kifejtett álláspontot tehát tekinthetjük immár széleskörű szakmai konszenzusnak, amelynek végrehajtását, a Kormány ez irányú cselekvésének megkezdését továbbra is sürgetőnek tartom

írta levelében Karácsony. Hozzátette, hogy szívesen ajánlja ehhez a fővárosi tapasztalatokat, illetve a budapesti szűrőprogramok lebonyolításában segédkező szakértők segítségét is. Megjegyezte, hogy a Fővárosi Önkormányzat eddig saját forrásból 20 ezer tesztet szerzett be, de tárgyal újabb tesztkapacitások beszerzéséről is és biztosítja a tesztelésekhez szükséges klinikai és laboratóriumi hátteret.

Tudomásom van arról, hogy a szakértői vélemények, valamint a nemzetközi példák alapján a budapestihez hasonló szabályok bevezetését több polgármester kollégám is tervezi az ország több településén, ám több helyen ezt a döntést jogértelmezési zavarok, a kormányhivatalok beavatkozásával kapcsolatos aggodalmak gátolják. Kezdeményezem ezért, hogy a Kormány az európai gyakorlatnak megfelelően az egész országban tegye kötelezővé zárt térben az arc eltakarását, maszk, sál vagy kendő viselését,

olvasható a levélben. Karácsony kérésével összhangban Magyar Nemzet keddi cikkében arról ír, hogy értesüléseik szerint a gazdaság május eleji újraindításának egyik eleme lehet az, hogy az éttermek és a szállodák újra fogadhatnának vendégeket helyben többek között azzal a feltétellel, hogy kötelező lenne a maszkviselés. Ez alapján feltételezhető, hogy a kormány is komolyan fontolgatja az országos maszkviselés előírását.

