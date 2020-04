New York Times: Egy titkos diplomáciai távirat szerint már hetek óta a tömeges fertőzések fázisában van Magyarország

A New York Times nagy cikket írt arról, hogy pontosan hányan is betegedtek meg Magyarországon az új koronavírusban. A lap szerint a magyar fertőzöttek száma az egyik legalacsonyabb Európában, de ez azért van, mert tesztből is mi végzünk az egyik legkevesebbet.

A lap idézi Müller Cecília tiszti főorvost, aki szerint Magyarország még a csoportos megbetegedések időszakában jár, de a lap szerint vannak ennek ellentmondó érvek is.

A lap megszerzett egy titkos diplomáciai táviratot, amelyben azt írják, hogy a WHO magyarországi vezetője, Dr. Ledia Lazeri arról beszélt egy diplomatának, hogy a vírus már egy hónapja a tömeges fertőzések stádiumában terjed az országban.

A jelentés szerint a WHO úgy gondolja, hogy már március második hetében tömegesen terjedni kezdett a vírus az országban. Már csak azért is, mert az első ismert betegek szabadon mozoghattak az országban, és egyikük még Szerbiába is távozni tudott. Arról egyébként a lap szerint is vita van, hogy a csoportos megbetegedés és a tömeges fertőzés kifejezések pontosan mit jelentenek.

A lap egyébként megemlíti, hogy a Szent László kórház, amelyet elsődlegesen a vírus kezelésére használnak, inkább a terjedésben segíthetett, mert a betegek szabadon vegyülhettek azokkal, akik még nem kapták el a vírust. A WHO a lap szerint egyébként sem bízik a magyar adatokban, mert annyira kevés tesztet végzünk, hogy nem lehetnek pontosak. Dr. Lazeri tagadta a lapnak, hogy ilyen megállapításokat tett volna.

A lap szerint titokban lezárták a László Kórház egy részt is, miután az ott dolgozók is elkezdtek megbetegedni. Erről két ott dolgozó orvos beszélt nekik a nevük elhallgatásával. A cikk viszont azt is megemlíti, hogy a magyar kormány a többi országnál előbb vezetett be társadalmi távolságtartással kapcsolatos szabályokat, ezért kevesebb eset lehet nálunk, mint máshol. Azt egyébként Müller Cecília korábban is mondta, hogy a valódi fertőzöttek száma sokszorosa lehet a hivatalosan mért számoknak.