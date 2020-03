Romlott a 70 éves magyar koronavírus-fertőzött állapota

Rendőri intézkedéssel kell védeni a Szent László kórház dolgozóit az iráni koronavírus-gyanús személyektől. Jelenleg 7 koronavírusos beteg van az országban, zajlanak az ellenőrzések a reptereken és a határátkelőknél. Holnaptól nem közlekednek repülőjáratok Milánóba, illetve a várostól 100 kilométeren belül fekvő településekre.

Megtartotta vasárnapi sajtótájékoztatóját az operatív törzs, Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, hogy egyelőre még mindig 7 a koronavírusos betegek száma Magyarországon, az Olaszországból február 23-án hazaérkezett 11 diák, két tanár és két buszvezető pedig elhagyhatta a karantént.

Rendőri intézkedésekre is szükség volt a napokban: március 7-én a 8. kerületben két iráni állampolgár nem akart önkéntesen bevonulni a Szent László kórházba vizsgálatra, végül meggondolták magukat, és mégis alávetették magukat a vizsgálatoknak. Később azonban már a kórházban nem működtek együtt a hatóság tagjaival, az országos idegenrendészeti hatóság két képviselője tájékoztatta őket, hogy ha ez így marad, akkor bűncselekményt is elkövethetnek, és az országban tartózkodásukat is veszélyeztetik.

Rendőröknek kellett vigyázni arra, hogy az orvosokat és az ápolókat ne bántalmazzák.

Lakatos azt is kifejtette, hogy fokozottan ellenőrzik továbbra is az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező embereket a repülőtereken és a határokon is. A tranzitzónák továbbra is zárva tartanak, jelenleg 306 fő tartózkodik a két tranzitzónában. Március 9-étől Magyarországról nem indul majd repülőjárat Milánóba, valamint a város 100 kilométeres körzetében lévő településekre.

Lakatos azt is megjegyezte, hogy folyamatosan bővítik a Szent László kórház férőhelyeit, hogy ha esetleg komolyabb lesz a járvány itthon is, el lehessen helyezni a koronavírusos betegeket a többi betegtől elszeparálva.

Az operatív törzs javaslatokat fogalmazott meg a fekvőbeteg-ellátást végző intézmények vezetőinek arra, hogy a személyzet és a dolgozók mondják le vagy halasszák el az utazásaikat, egyrészt saját maguk, a családtagjaik és a betegeik érdekében, másrészt a betegellátás folyamatos biztosítása céljából. Az idősek otthonaiban és a kórházakban látogatási tilalmat érdemes elrendelni az ott lakók és a betegek védelmében.

Ugyanígy az iskoláknak is javasolják, hogy az osztálykirándulásokat halasszák el.

A nemzetgazdaság szempontjából kiemelt létesítmények számára külön akcióterveket hozott létre az operatív törzs, ezeket folyamatosan aktualizálják, kiterjesztették az intézkedést a minisztériumokra és országházra is.

Fontos az is, hogy azok, akiknek kérdéseik vannak a koronavírussal kapcsolatban, azok az operatív törzs által működtetett két zöld számot keressék, vagy írjanak levelet, de előtte mindenképpen látogassanak el a koronavirus.gov.hu weboldalra. A Nemzeti Népegészségügyi Központ kibővítette az információadással foglalkozó munkatársak számát. Lakatos megjegyezte, hogy az önkormányzatok több helyen saját zöld számot működtetnek, de fontos, hogy ezek együttműködjenek az operatív törzzsel.

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, hogy a kontaktkutatás során bebizonyosodott, hogy a vírus tényleg szoros légúti fertőzés során terjed, hiszen azok, akik elkapták a betegséget, mind szorosabb kapcsolatban álltak a fertőzöttekkel. Azt is elmondta, hogy

a 70 éves magyar fertőzött állapota romlott. Ő az életkora és egyéb már meglévő betegségei miatt is a magas kockázatú csoportba tartozott.

Müller azt is elmondta, hogy azok, akik egy lakóközösségben élnek a koronavírusos fertőzöttekkel, nincsenek komolyabb veszélyben, mert tárgyakkal nagyon kis mértékben terjed a vírus. Magyarországon jelenleg nincs otthoni karanténban senki, az operatív törzs azért döntött az őrzött, kórházi karantén mellett, mert az otthoni változatot sokan nem tartanák be, ez pedig fertőzésveszélyes lehet.

Menczer Tamás külügyi államtitkár elmondta, 7 magyar van 4 országban karanténban, közülük egy fertőzött. Mindannyian jól vannak, kapcsolatban van velük a Külügyminisztérium – tette hozzá, kiemelve azt is, hogy elsősorban az idősekre veszélyes a vírus.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi