Nem a marslakók szórták el az egészségügy pénzét

– kezdi szokásos vasárnapi jegyzetét Ujhelyi István.

Az MSZP EP-képviselője szerint mintha csak egy elnagyolt hollywoodi filmben lennénk, „a normális valóságtól ugyanis merőben távol áll az a stílus, ahogy a Fidesz-kormány például a kórházak adósságairól tárgyal a pénzük után futó beszállítókkal.” Emlékeztet, hogy a kormány egy olyan – szicíliai keresztapáktól megszokott – ajánlatot tett az érintett cégeknek, hogy amennyiben készek lemondani a tőkekövetelésük 20 százalékáról, akkor azonnal megkapják a fennmaradó 80 százalékot.

Ujhelyi úgy tudja, a pénzügyi tárcánál ezekben a napokban is zajlanak a tárgyalások: a legalább 100 millió forintos lejárt követeléssel rendelkező cégek képviselőit hívják be, és próbálnak alkudozni velük.

Már önmagában abszurd, ahogy az állam egy meglévő tartozásról sunyi módon és fenyegetően alkudozik, de tűrhetetlen, hogy közben a nem-fizetéssel kis magyar cégeket is tönkretesznek. Arról már nem is beszélve, hogy uniós versenyjogi kérdéseket is felvet, ahogy a kormány „csak” százmilliós követelés feletti cégeknek tesz ilyen sötét ajánlatokat