Novák Katalin kikérte magának, hogy Jávor Benedek olasz szexpartival emlegette egy lapon

– írta Twitteren a párbeszédes Jávor Benedek Novák Katalin államtitkár és Silvio Berluscino kézfogós fotójához kommentárnak. Az EU-s budapesti iroda élére kinevezett politikus feltehetően a volt olasz kormányfő unga-bunga szexpratijaira akart utalni, csak némileg járatlan a terminológiában.

I pray for not mixing up the invitations accidently, so that she finds herself in the heart of a bungabunga party instead of an exchange of views on christian family values.

HU state secretary for family issues Katalin Novak's visit to Silvio Berlusconi.#omg #bungabunga pic.twitter.com/uPceIjrsd7

— Jávor Benedek (@javorbenedek) February 5, 2020