A fővárosi állatkert medvéje szerint hosszú lesz a tél

Balu ez alapján homlokegyenest ellenkező álláspontra helyezkedett a miskolci állatkert medvéivel, Dorkával és Borkával, akik ugyanis azt jövendölték, nemsokára itt a tavasz. A néphit úgy tartja, ha február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a medve meglátja az árnyékát, az hosszú telet ígér, ha viszont nincs árnyéka, mert borús az idő, a tél már nem tart sokáig.

Az MTI úgy tudja, noha az első percekben még nem látszott Balu árnyéka, hiszen a nap épp csak előbújt a Nagyszikla mögül, nem sokkal később azonban már jól kirajzolódott. A néphagyomány szerint ez azt jelenti, hogy bár a mai napon szép idő volt, ez hamarosan megváltozik, és a tél még sokáig fog tartani. A fővárosi állatkertben az elmúlt években rendszeresen tartottak medveárnyék-észlelést, és azt is vizsgálták, mennyire válik be az ez alapján történő előrejelzés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy csak kicsit jobb az arány, mintha pénzérme feldobásával tippelnének. Kérdés, hogy most akkor melyik medvének higgyünk?

Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton