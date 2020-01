„Mi lenne, ha megölnénk valakit?” – kérdezte a vádlott, majd elvágta a sógora torkát

„Láttam, hogy bugyog a nyakából a vér” – mondta vallomásában a kávai emberölés miatt tanúként beidézett élsportoló a csütörtöki tárgyaláson.

Csütörtökön a tanúk meghallgatásával folytatódott a Budapest Környéki Törvényszéken annak a férfinak a büntetőpere, aki elvágta a sógora torkát a másfél évvel ezelőtti kávai lecsófesztiválon.

K. Sándor a családjával és a sógorával, L. Jánossal élt közös házban, ám külön lakrészben. Miután K. Sándor felesége meghalt, a két férfi közösen lakott a házban a nagyszülőkkel és a gyerekekkel. Mindketten italozó életmódot folytattak, s finoman szólva sem kedvelték egymást. Rendszeresek voltak közöttük a veszekedések az ingatlan használata miatt. Az ominózus napon mindketten kilátogattak a lecsófesztiválra, ahol nagy mennyiségben fogyasztottak sört.

A rendezvényen ott volt egy élsportoló is. A tanúként meghallgatott bokszoló a mai tárgyaláson elmondta, hogy a két férfi már a délután folyamán összeszólalkozott, s felborította a sörpadot. Akkor azonban még az áldozat fia odalépett közéjük, és átkarolta mindkettejük nyakát, hogy ne tudják bántani egymást.

Később arra lettem figyelmes, hogy megint dulakodnak, majd felborul a sörpad. Mind a ketten elég ittasak voltak, ezért meglehetősen koordinálatlan volt a mozgásuk. Miután elestek, felálltak mind a ketten. Utána már csak azt láttam, hogy a vádlott egy íves hirtelen mozdulattal nyakon szúrta a sértettet. Ekkor a megszúrt férfi fia odalépett a vádlotthoz, leütötte, majd rávert még kettőt-hármat

– mondta az ismert élsportoló, hozzátéve, látta, amint az áldozat nyakából bugyog a vér. Ezt követően többen is odaszaladtak, hogy segítsenek elállítani a vérzést, majd azonnal értesítették a mentőket.

Az áldozat fia azt mondta, nem emlékszik arra, hogy már korábban is szétválasztotta volna az apját és a nagybátyját, de egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy így volt. Arra viszont pontosan emlékezett, hogy amikor a késelés előtt „ellökte” a nagybátyját, K. Sándort, akkor a férfi legalább 3–4 métert repült. Erről így beszélt:

Kértem egy sört apunak, Sanyinak és magamnak is. Ekkor a nagybátyám mondta, hogy majd ő fizet. Ezután elővett egy húszezrest, valamint egy bicskát, és azt kérdezte, hogy „mi lenne, ha megölnénk valakit”, majd összeroppantotta az egyik sörrel teli műanyagpoharat. Ezt követően megfogtam a grabancát és ellöktem, majd közöltem vele, hogy menjen haza, mert ittas.

Az áldozat fia azt állította, hogy ezt követően már nem is foglalkozott a nagybátyjával, hanem újra a pulthoz fordult. A férfi azonban nem sokkal később felállt a földről, és nyakon szúrta az édesapját. B. János ekkor ököllel nekiesett a nagybátyjának, de a körülöttük állóknak végül sikerült lefogniuk.

A fiatalember egyik haverja, H. Tamás épp a pultnál sörözgetett, amikor az eset történt. A férfi elmondta, hogy délután négy-öt körül ért ki a fesztiválra, L. János a földön volt, K. Sándor pedig ült a mellkasán. Megkérte Sándort, hogy menjen haza, mert ittas, de a férfi nem hallgatott rá.

Később arra lettem figyelmes, hogy Jankó (az áldozat fia – a szerk.) elszalad, és megüti Sándort. Elrántottam Janit, hogy ne üsse tovább, akkor mondta, hogy „leszúrta az édesapámat”. Odébb húztam, s ketten-hárman lefogtuk végül

– idézte fel a szemtanú, aki viszont nem emlékezett arra, hogy az emberöléssel vádolt férfi összenyomott volna bármilyen söröspoharat is a pultnál a késelés előtt.

A település korábbi polgármesterét is kihallgatták tanúként. A férfi elmondta, hogy az áldozat, L. János korábban közmunkásként dolgozott a településen, de többször is probléma volt vele az italozó életmódja miatt. K. Sándor ellenben az ő cégüknél dolgozott, és elégedettek voltak a munkájával. Megemlítette, hogy a férfi többször is panaszkodott neki azért, hogy bántották és elvették a pénzét.

A cégnél többen is elsírták magukat, amikor másnap elmondtam nekik, hogy mi történt. Nem ilyen embernek ismerték Sándort

– tette hozzá.

A lecsófesztivál szervezője felidézte, hogy már jóval a történtek előtt hazazavarta a sértettet és az elkövetőt, hogy józanodjanak ki. Épp a könyvtárban tartózkodott, amikor szóltak neki, hogy Sándor leszúrta Janit. A helyszínre érkező mentős elmondta, hogy L. János már eszméletlen volt, amikor kiértek, megpróbálták újraéleszteni, de a kórházba szállítás közben meghalt.

Az emberöléssel vádolt K. Sándor elismerte a szúrás tényét, a részletekre azonban nem emlékszik.