Karácsony az uniós források megvonásáról: Letagadják, pedig itt van az asztalomon

– írja Karácsony Gergely Facebook oldalán, azután, hogy fake newsnak minősítette Fürjes Balázs a Népszava hétfői számában megjelent írást.

Jávor Benedek szerint a politikai bosszúról van szó. Budapestnek nincsenek saját forrásai, most az uniós segítségtől is eleshet.

Karácsony így folytatja:

A Népszava értesülései szerint a kormány olyan javaslatot mutatott be az Európai Bizottságnak, amely az uniós forrásfelhasználást végletesen központosítja, és teljesen a kormányzattól teszi függővé, hogy jutnak-e európai pénzek budapesti fejlesztésekre. Álságos, mert ennek az anyagnak az elkészültét nem előzte meg semmiféle egyeztetés. És álságos azért is, mert a kormány illetékes minisztere rezignált arccal letagadja az anyag létezését, pedig az itt van éppen az asztalomon. Letagadja azt is, hogy ezt bemutatták Brüsszelben. Pedig az ominózus napon speciel én is Brüsszelben tárgyaltam, a repülőgépen ott ült előttem Palkovics László miniszter.