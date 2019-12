A társelnökök megóvnák a társállatokat

Teljesen betiltaná az LMP a petárdázást.

Törvénymódosító javaslatot nyújt be a petárdázás és a pirotechnikai eszközök tiltása érdekében az LMP – jelentette be közös közleményében a párt két társelnöke. Schmuck Erzsébet és Kendernay János emlékeztet rá, hogy a sokkos állapotban megszökött háziállatokról szóló hírek, és a súlyos sérülésekről, tönkrement emberi életekről szóló beszámolók állandó anyagai a január elejei híradásoknak.

Mint írják, társállataink biztonsága és az emberek egészsége érdekében az LMP kezdeményezi a tűzijáték és a petárda használatának teljes körű betiltását.

A szilveszter ünneplése nem lehet szenvedés a társállatainknak

– fogalmaznak.

A társelnökök szerint a hozzá nem értő használat miatt rendszeresen keletkeznek tűzesetek, melyek jelentős anyagi és egészségügyi károkkal is járhatnak. A háziállatok pedig a zaj- és fényhatásoktól sokkot kaphatnak, emiatt megszökhetnek, az esetek egy részében azonnali pusztulásuk is bekövetkezhet. A nagy mennyiségben kilőtt rakéták ráadásul jelentősen hozzájárulnak a települési szmog kialakulásához: németországi mérések szerint a szilveszterkor eldurrogtatott petárdák akár az adott város teljes éves légszennyezettség-kibocsátásának egyötödét is okozhatják – hívják fel a figyelmet.

Ideje hazánknak is követni más országok és városok jó példáját, ezért Magyarország zöld pártjaként arra biztatjuk a településeket, hogy más, környezet- és állatbarát látványosságokkal ünnepeljenek – zárul a közlemény.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán