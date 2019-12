Két fiatal lány varázsolja jobbá az SNI-s gyerekek életét

Egyetemi projektnek indult, hivatássá vált a KIKAPCS. Alapítvány, amely sajátos nevelési igényű gyerekeknek és családjuknak adja meg a lehetőséget arra, hogy eljussanak nyaralni, és végre valódi közösségbe tartozhassanak.

Hisszük, hogy a kirakós akkor egész, ha az esélyek kiegyenlítődnek

– írja bemutatkozásában a KIKAPCS. Alapítvány az AdjukÖssze adománygyűjtő oldalon. Az alapítvány sajátos nevelési igényű gyerekekről gondoskodó családoknak nyújt lehetőséget arra, ami a többségnek természetes: a közösséghez tartozásra. Az idén szállodai nyaralásokat szerveztek, rendkívül kedvezményes áron, húsz család részvételével, adománygyűjtő kampányuk célja az, hogy az üdülő családok gyógyterápiás kezeléseken is részt vehessenek.

A szervezetet két fiatal lány, Bárdió Luca és Környei Viktória alapította még egyetemistaként. Barátságuk a gólyatáborig nyúlik vissza, azonnal megtalálták a közös hangot, majd tanulmányaikat végigkísérték a közös munkák, együtt önkénteskedtek például az Amigos a gyerekekért Alapítványnál. A KIKAPCS. létrejötte is egy egyetemi kurzusnak köszönhető, bár Luca akkori ötlete még távol állt az alapítvány mai koncepciójától, inkább a szállodák működéséhez kapcsolódott. Bekerültek a három legjobb csapat közé, amikor viszont komolyan elkezdtek dolgozni a projekten, tanáruk rájuk nézett, és azt mondta: „lányok, nem csillog a szemetek”.

Valóban, a lányok már ekkor tudták, hogy leginkább beteg gyerekeknek akarnak segíteni, csak nem volt megfelelő ötletük a megvalósításra. Tanáruk azonban biztatta őket, és végül a céljuk és a szállodás ötlet összekapcsolódott: megszületett a KIKAPCS. Az egyetemi projektből nem sokkal később valóság lett, így tavaly májusban két család már az alapítványnak köszönhetően jutott el a vágyott nyaralásra.

A KIKAPCS.-ot tavaly, szakdolgozatírás közben jegyezték be alapítványként, januárban egyéves szülinapjukat ünneplik. A lányok nap mint nap szembesültek azzal, hogy sok családnak nemhogy egy tengerparti sütkérezés, de még egy balatoni lángos elfogyasztása is csak a képzeletében él, ezért szeretnének néhány nap önfeledt szórakozást biztosítani nekik. A KIKAPCS. azonban nemcsak annyiból áll, hogy megszerveznek egy utazást, hanem egy közösséget hoznak létre, amelynek tagjai az év többi részében is tartják a kapcsolatot, közösségi programokon vesznek részt.

A közösséget alkotó húsz család így járt már együtt állatsimogatáson, játszóházban, voltak piknikezni és csokikészítésen is. A cél pedig az, hogy újabb és újabb családok csatlakozzanak, így decemberben is várják az új tagok jelentkezését.

Az év fénypontja a közös programokon túl a közös nyaralás, amin három-négy család vesz részt egyszerre. A háromnapos kikapcsolódás során a pihenés és a játék mellett gyógyterápiás foglalkozás és speciális jógaoktatás is várja a gyerekeket. A gyógyterápiás kezelés – amellett, hogy fontos a gyerekek fejlesztéséhez – azért is jó, mert annak ideje alatt a szülők is ki tudnak kapcsolódni. A nyaralásokon a KIKAPCS. alapítói is jelen vannak, mert fontosnak tartják, hogy lássák, hogyan néz ki egy ilyen hétvége a gyakorlatban.

Hihetetlen, hogy egy év alatt idegenekből milyen fontosak lettünk egymásnak

– mondta Viki, aki elmondta, azt szeretnék, ha jövőre már 40-50 család alkotná a közösséget, és az idei hét helyett 12 utazást szerveznének a családoknak, és havonta tartanának közösségi programokat.

Az elmúlt egy évben sok különféle ok miatt jelentkeztek családok a KIKAPCS.-hoz, mondta Luca, voltak, akik szerettek volna eljutni nyaralni, de olyan család is, ahol az autista kisfiúnak egyetlen barátja sem volt, és így szeretettek volna neki szerezni neki. Vikinek az egyik legkevesebb emléke is az, amikor az egyik kisfiú megfogta a kezét, ami hétköznapi gyerekek esetében nem tűnik akkora dolognak, de az autistáknál hihetetlenül ritka az ilyen megnyilvánulás.

Úgy érzem magam, mintha a mennyországban lennék

– mondta egy másik kisfiú, és a meghatottság nem csak a gyerekeket jellemzi a közösségben, a lányok elmondása szerint egy édesanya a közösséghez csatlakozást megelőző interjún elsírta magát, és azt mondta, nem is tudják, mekkora ajándék nekik az alapítvány létezik, hiszen ezen kívül szinte semmilyen lehetőségük nincsen. A KIKAPCS. létrejötte előtt a lányok ugyan készítettek piackutatást, hogy megtudják, van-e igény rá, de azt álmukban sem gondolták, hogy ennyire hiánypótló projektet hoznak létre.

Ott szembesültünk vele igazán, a gyerekeknek mennyit jelent mindez, amikor azt kérdezték, hogy most komolyan haza kell-e menniük, és ha igen, akkor ugye jövő héten újból találkozunk

– mondta Luca.

A lányok továbbra is tele vannak tervekkel, szeretnének a többi közt egy stabil önkéntesbázist, akár együttműködést az ELTE gyógypedagógiai karával, hogy az ottani hallgatók gyakorlatként kipróbálhassák magukat. Ezen kívül egy útikalauz készítését is tervezik, hiszen az autista gyerekeknek pontos napirendre van szükségük a programokon. A nyaralások is szeretnének újítani, azt találták ki, hogy a külföldi nyaralás lehetőségét is beépítik a lehetőségek közé: az első körben pedig Dániát és Hollandiát nézték ki.

Luca szerint az általuk szervezett nyaralásokon olykor még a szülők is rácsodálkoznak gyermekeikre, így történt ez egyik alkalommal, amikor az egyik kisfiú olyan sokáig játszott önfeledten társaival, hogy édesanyja csak annyit kérdezett meglepetten:

Ez tényleg az én fiam?

A közös programokra a speciális nevelési igényű gyerekek testvéreit is várják, hiszen ezek az alkalmak megmutatják, hogy mások is hasonló cipőben járnak, így lehetőségük van arra, hogy megosszák egymással a gondolataikat.

A KIKAPCS. egy szerelemprojekt nekünk – hangsúlyozta Viki és Luca. Mindketten szeretnének továbbtanulni, fejleszteni magukat, hogy az alapítvány minél több gyermeknek és családnak tudjon életre szóló élményt nyújtani.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu