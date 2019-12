VV Fanni feltételezett gyilkosa: Nem lesz boldog karácsonyom, amíg ő nincs meg

Nem lesz maradéktalanul boldog az ünneplés a Novozánszki Fanni meggyilkolásával vádolt B. László családjánál. A Borsnak a vádlott nagybátyja, dr. Brodmann Péter arról beszélt, szenteste mindenki a szűk családdal ünnepel, majd karácsony egyik napján unokaöccse lakhelyén gyűlnek össze, mivel ő házi őrizetben van.

A lap arról is érdeklődött, B. László képes-e egyetlen percre is megfeledkezni a történtekről. A vádlott rokonán keresztül azt üzente,

dehogy felejtem! Azóta egyetlen ünnep sem olyan, mint előtte. Nem boldog, és nem is lesz boldog karácsonyom, amíg ő nincs meg, amíg nem derül ki az igazság, és végre nem tisztázódik ez az egész szörnyűség, aminek sajnos én is a részese voltam.

Novozánszki Fanni 2017 novemberében tűnt el az otthonából. Egy héttel a bejelentést követően tartóztatták le B. Lászlót, akit a fiatal lány meggyilkolásával gyanúsítanak.

Novozánszki Fanni közel két évvel ezelőtt tűnt el. Keresték már a Dunában, tavakban, Veszprém megyei erdőkben, sőt beszállt az ügybe az FBI egyik nyomozócsoportja is, amely a gyilkossággal gyanúsított férfi profilját elemezte. De ők is csak arra a megállapításra jutottak, hogy a holttest valószínűleg a Dunában vagy egy bányatóban lehet.

Ezt a verziót támasztja alá az is, hogy B. László a „vízihulla”, illetve „vízi holttest” kifejezésekre keresett rá két nappal a lány eltűnése után. Ez pont azon a napon volt, amikor a GPS-adatok szerint hosszabb időt töltött el Dunaújvárosnál a Duna-parton. De az is érdekelte, hogy melyik országgal nincs kiadatási megállapodása hazánknak. A Blikk korábban arról írt, hogy Belize-re keresett rá, arra az országra, amelyiknek semmilyen hivatalos kétoldalú kapcsolata nincs Magyarországgal. B. László a november 24-i elfogása előtt többször is felkereste a rendőrség hivatalos oldalát, ahol elsősorban a nyilvános körözések érdekelték.

Az ügy megoldására már csak jövőre kerülhet sor, a VV Fanni-ügy tárgyalása 2020 januárjában kezdődik meg. Ha B. László elismeri a gyilkosságot, és él az alternatív ajánlattal, akkor harmincéves börtönbüntetés vár rá.

