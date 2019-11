Feloszlatják a siófoki Fideszt

Witzmann Mihály választókerületi elnök – elfogadva a helyi csoport elnökségének döntését – kezdeményezte a siófoki Fidesz-alapszervezet feloszlatását – írta meg az Index. Az országgyűlési képviselő a döntést azzal indokolta, hogy a helyi csoport létszáma jelentősen megnövekedett, ám a tagság jelentős része inaktív, „emiatt a politikai munka hatékonysága elmarad az elvárható színvonaltól, az alapszabály szerinti működés pedig sok esetben csak nehezen kivitelezhető.”

A politikai munka hatékonyságával valóban jelentős problémák voltak a Balaton-parti város kormánypárti szervezetében: Siófokon már 2014-ben ellenzéki polgármestert választottak Lengyel Róbert személyében, de akkor a képviselőtestület többségét még a Fidesz adta, miután nyolcból hét választókerületben a kormánypárt jelöltje győzött. Az idén azonban Lengyel egyesülete a többséget is megszerezte, a fideszesek már csak két egyéni körzetben tudtak nyerni, a győztesek egyike a párt libanoni származású politikusa, Ahmed Safar volt:

A fideszes polgármesterjelölt, Gruber Attila volt országgyűlési képviselő, korábbi canberrai nagykövet több 10 százalékponttal maradt alul Lengyel Róberttel szemben.

Witzmann szerint az is bevetté vált az elmúlt években, hogy a Fidesz-csoportüléseken született döntések, tervek, stratégiák és feladatok az alapszervezeten kívülre is eljutottak.

Arra is volt példa, hogy a tagság még ülésezett, de az ott elhangzottak már a közösségi média felületein voltak olvashatók. A tagságon belül az is köztudott, hogy vannak a siófoki Fidesz-csoportban olyan tagok is, akik az utóbbi kampányokban (2014, 2018, 2019) a Fidesz-KDNP jelöltjeivel szemben, nyíltan támogatták politikai ellenfeleinket