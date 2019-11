Rámennek a polgármester idegei a folyton megismételt választásra

Feszült a helyzet a zalai Várföldén, ahol valószínűleg még idén harmadszorra is szavazni fognak a helyiek. Ugyanis ismét egy rakat idegen voksolt a községben.

A történelem megismételte önmagát: a zalai zsákfaluban, Várföldén vasárnap zsinórban másodszor lett érvénytelen az önkormányzati választás, így harmadszorra is meg kell ismételni. Ugyanaz történt most is, mint október 13-án: a hirtelen megnövekedett lakosságú faluban többen szavaztak, mint amennyi a falu lakossága békeidőben volt. Akkor a helyi és a megyei választási bizottság is mindent rendben talált, ám a Pécsi Ítélőtáblára került az ügy, amely a választás megismétlését rendelte el. Ettől különállóan a rendőrség is nyomoz.

A történtekről korábban ebben a riportban számoltunk be:

Két polgármesterjelölt volt mindkét választáson, mindketten a másikat okolják a kialakult patthelyzetért, és a várföldei ingatlanokba bejelentett választási migránsokért. A most vasárnapi érvénytelen voksolás után megkerestük a regnáló polgármestert, Szörcsökné Horváth Máriát (aki az első választást kis különbséggel megnyerte), valamint kihívóját, Tóth Árpádot.

Szörcsökné teljesen kétségbe van esve a történtek miatt. „Annyira bíztam a választás tisztaságában, de hiába” – panaszkodott, hozzátéve, hogy az ellenfeléhez húzó egyik képviselőjelölt azt mondta neki a november 10-i szavazás előtt, hogy ezúttal nem lesznek idegen szavazók. Ráadásul folyamatos volt a szavazás napján a rendőri jelenlét a faluban, volt, hogy 2-3 járőrautó is cirkált a községben.

Ennek ellenére a polgármester szerint autókkal hordták az embereket szavazni. Ha meglátták az egyik rendőrkocsit, gyorsan kipattant mindenki az autókból és elinalt a kerteken át. Szörcsökné ellenfelét látja a kocsikkal hozott szavazók mögött, gyanúja szerint borsfai közmunkásokról van szó (Tóth Árpád Borsfán dolgozik). Mindenesetre azt mondja, a rendőrök felírták a gyanús autók rendszámait. Ahogy említettük, Szörcsökné kétségbe van esve:

Nem tudom, mi lesz most, meddig mehet el ez, kezdek belefáradni. Megéri, hogy a családom és az egészségem rámenjen a stresszre?

Közben úgy van vele, hogy sokan bíznak benne a faluban, őket nem hagyhatja cserben, pedig az idegességtől már az unokáihoz is alig van türelme. Elmondta, ha ellenfele tisztességes versenyben legyőzte volna, akkor természetesen elismeri a vereséget, de így nem.

Tóth Árpáddal – aki szintén volt már polgármester Várföldén, három cikluson át – is tudtunk pár szót váltani, szűkszavúan annyit mondott, semmi rendkívülit nem tapasztalt a megismételt választáson. „Esett az eső, rossz idő volt, kevesen mentek szavazni” – mondta kérdésünkre. (Valóban kevesebben, mint egy hónapja, de még mindig többen, mint amennyi a falu népessége a választás előtt volt.) Hozzátette, ő délután nem tartózkodott a faluban, pletykákat se hallott az autóval szállított szavazókról. Szerinte most „nem volt nagy létszámnövekedés sem”, így nem is érti, miért semmisítették meg az eredményt.

Én nyertem 24 szavazattal, ha jól tudom.

Szerinte 169-en voksoltak, ebből is látszik, hogy most nem volt nagy lakosságnövekedés, ami indokolná a másodszori ismétlést. (Az EP-választás idején 154 szavazókorú élt a faluban, október 13-ára viszont 239-re nőtt a választási névjegyzék alapján a lakosok száma.)

Szerdán ül össze a helyi választási bizottság, ha új szavazást rendelnek el, azt Tóth megfellebbezi. Bár szerinte a polgármester emberei ülnek a bizottságban. Ezt azzal is alátámasztja, hogy amikor az első alkalommal meg kellett volna semmisíteni az eredményeket, és ezt ő kérte, akkor nem tették meg. Most, hogy nem volt kirívó a lakosság növekedése, de másként alakult az eredmény, megteszik. Keserűen zárta mondandóját:

Úgy látszik, addig megy ez, amíg Szörcsökné nyer.

