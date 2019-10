Németh Sándor: A hatalomnak meg kell tanulnia, hogy nem tud kereszténnyé tenni senkit sem

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze Németh Sándor értékelte az önkormányzati választások eredményét a Hit Rádió adásában. Németh az Index beszámolója szerint – tőle szokatlan módon – meglehetősen kritikus volt a kormánnyal szemben.

Úgy látja, a kormánynak felül kell vizsgálnia az elmúlt év politikáját, le kell szűrnie a tanulságokat, az eredmények alapján pedig izgalmas belpolitikai élet várható.

Jobb ha a képmutató keresztény propaganda lekerül a napirendről. Jobb, ha az evangélium hirdetését az egyházakra hagyják.

– mondta Németh, aki szerint a hatalomnak meg kell tanulnia, hogy nem tud kereszténnyé tenni senkit sem. Németh azt is megjegyezte, hogy az utóbbi időben nagy volt az elégedetlenség a kormány munkájával szemben és beszélt arról is, hogy a választás kimenetelében szerepet játszhatott a Borkai-ügy is.

Pál apostol azt mondta, hogy akik vallják Istent, de a cselekedeteikkel tagadják, azok Isten előtt utálatosak és minden jó cselekedetre alkalmatlanok. Szerintem Pál apostol e mondata nagyon érvényes a mostani Magyarországi helyzetre.

– mondta a Hit Gyülekezete vezetője.

