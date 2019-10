Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt felelhet a kunágotai lakástűzben meghalt 2 éves kisfiú anyukája

– közölte megkeresésünkre a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya, amikor arról érdeklődtünk, hogy a kunágotai lakástűzben felmerült-e az anyuka felelőssége is, aki kétéves kisfiát vesztette el a lakástűzben.

A Bors korábban ugyanis azt írta, hogy az ötgyermekes családból csak a két legkisebb gyermek tartózkodott otthon a tragédia idején. A három nagyobbik gyerek iskolában volt, az anyuka pedig ebédért szaladt el a napközibe.

A hátsó udvarban dolgoztam a párommal, amikor a kis Bencét megláttam. Felmászott a kapujuk tetejére, ahonnan torka szakadtából, sokkos állapotban üvöltött segítségért. A kerteken átvágva rohantam hozzá. Amikor bementem a házba, már lángoltak a bútorok, az alvó gyermek szobája is megtelt füsttel. A testvére a kiskutyáikért is nagyon aggódott. Be akart jönni, de nem en­gedtem. A redőnyt feltéptem, hogy lássak valamit