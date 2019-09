Üres sörpadoknak tartott beszédet Ferencváros polgármestere

Az Index szúrta ki a kampányidőszak eddigi egyik legabszurdabb videóját, amivel egyedül a megafonnal ordibáló Tarlós István versenyezhet. Előbbinek Bácskai János, Ferencváros fideszes polgármestere játssza el nem csak a főszerepét, de lényegében az egyetlen szerepét, mert még statiszták sem szerepelnek mellette.



A videót a kerületben ellenzéki képviselőjelöltként induló Hammerné Trefán Andrea osztotta meg, és sok hozzáfűznivalónk nincs is: Bácskai néhány üres sörpadnak kampányol a színpadról. Ha a sörpadok szavazni tudnának, Baranyi Krisztina ellenzéki polgármesterjelölt akár már most vissza is léphetne.

Kiemelt kép: MTI / Koszticsák Szilárd