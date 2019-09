Pénteken kénytelenek leszünk elköszönni a nyártól

Pénteken a térségünket egy hidegfront éri el, melynek hatására már több lesz felettünk a felhő, nyugaton, északnyugaton időnként az eső is eleredhet, illetve futó záporok is kialakulhatnak, ezzel szemben keleten még hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Nyugaton, északnyugaton az északi-északnyugati szelet, északkeleten pedig az északkeleti szelet kísérhetik élénk, erős lökések. Hajnalban 8-16, délután 19-29 fokot mérhetünk, nyugaton lesz napközben a leghűvösebb.

Gyenge hidegfronti hatás várható – írja az Időkép.

Szombaton túlnyomóan felhős lesz felettünk az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Többfelé várható átmeneti jelleggel eső, zápor, helyenként zivatar. A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, keleten, délkeleten lesz a legmelegebb.

Vasárnap is több tájegységünkön kell számítani átmeneti esőre, futó záporokra, zivatarokra. Nyugaton az északias, a Dunától keletre a délies szél élénkülhet meg. Délután 18-26 fokot mérhetünk, ismét keleten, délkeleten lehet a legmelegebb.

kiemelt kép: Neményi Márton