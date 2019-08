Egykori polgári köröst indít az ellenzék Sopronban

Egy héttel ezelőtt megírtuk, hogy Sopronban is közös jelölteket indítanak az ellenzéki pártok, mégpedig a Momentum, az LMP, az MSZP, a DK, a Jobbik és a Mindenki Magyarországa Mozgalom. A pártok felosztották maguk között a város 12 választókerületét, a legtöbb jelöltet (3-3) a Jobbik és az MSZP adja.

Csütörtökön kiderült az is, hogy kit indítanak a polgármesteri székért. Varga Norbert ellenzéki támogatással, de független jelöltként indul, Sopronban született, most is ott él és dolgozik egyetemi tanárként. A 45 éves jelölt azt írta magáról:

Aktív szervezője voltam a Polgári Köröknek és évekig vezettem a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soproni szervezetét, de az országunkban és városunkban zajló események e szervezetekből való távozásomhoz vezettek.

Hozzátette, Sopron az elmúlt években az országon belüli népvándorlás célpontja lett, de erről a mostani városvezetést nem hajlandó tudomást venni. Varga szerint világossá kell tenni, hogy mekkora is most a város lakossága, mert csak ezután lehet megtenni a megfelelő lépéseket.

Dr Varga Norbert a Soproni Egyetem docense, politológus, történész, Magyarország társadalmi helyzetéről, fejlődéről tartott érdekfeszítő előadást. Közzétette: Kossuth-kör Sopron – 2019. június 15., szombat

Kiemelt kép: 24.hu/Bielik István