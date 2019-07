Többször kezelték már pszichiátrián a rendőrökre támadó abdai férfit

Vasárnap este agyonlőttek egy helyi lakost Abdán, miután a férfi bozótvágóval támadt a rendőrökre. Az Index helyszíni riportjából kiderül, hogy a férfi édesanyja hívta ki a mentőket, aki végignézte fia a halálát, a nőt sokkos állapotban szállították kórházba. A lapnak a férfi édesapja azt mondta, hogy fia „hülyeséget csinált, ezt kellett tennie a rendőröknek”. Arról is beszélt, hogy fiát már többször is a pszichiátrián kezelték skizofréniával és depresszióval. A fiú viszont nem volt hajlandó beszedni a gyógyszereit, valószínűleg ennek tudható be a vasárnapi kirohanása is.

Az egyik helyi férfi szemtanúja volt a történteknek, az Indexnek azt nyilatkozta, hogy

sikoltozás hallatszott és három pukkanás, majd szaladt ki az egyik rendőr, dőlt a fejéből a vér. Ha kijött volna a férfi, megöli a mentősöket. A rendőr több ember életét is megmentette azzal, hogy lelőtte.

Az ügyészség büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrök ügyét, vagyis azt analizálják, hogy jogszerűen lépett-e fel az a rendőr, aki megölte a társára támadó férfit.