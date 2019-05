A választások tisztasága felett őrködő EBESZ nem figyeli a magyar voksolást

Miközben tavaly egy nagyobb létszámú delegációval, hosszabb időre jött Magyarországra megfigyelni a választások lefolytatásának körülményeit, a csalások és jogsértések kiszűrésére szakosodott szervezet, az EBESZ választási megfigyelői nem ellenőrzik Magyarországon az európai parlamenti választásokat – írta az Index.

Kataya Andrusz, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) ugyanis azt válaszolta az Index megkeresésére, hogy

az ODIHR általában az országos, tehát a nemzeti parlamenti és az elnökválasztásokat figyeli. Noha a közelmúltban az Európai Parlament választásait is monitoroztuk, és ezt idén is szívesen megtettük volna, sajnos ezúttal nem leszünk képesek erre, hiszen 2019-ben nagyon zsúfolt a választási naptár és a pénzügyi, illetve munkaerő-forrásaink is korlátozottak.