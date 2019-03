Letartóztatták azt a 18 rendőrt, akik készpénzért cserébe nem büntettek meg az autósokat

A Győri Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája elrendelte annak a tizennyolc rendőrnek a letartóztatását, akiket hivatali vesztegetés gyanúja miatt vettek őrizetbe.

A bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsított rendőrök esetében a bíróság a megalapozott gyanú fennállását megállapította és a legsúlyosabb kényszerintézkedést látta indokoltnak.

A bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, illetve a bizonyítás nehezítésének, illetve megakadályozásának veszélye miatt döntött így.

A bíróság a határozat indokolásában rámutatott arra is, hogy az úgynevezett katonai fegyelmi ok is megalapozza a letartóztatás elrendelését. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a fegyelmi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a gyanúsított katonai közegben maradjon, abban az esetben a törvény szerint alkalmazható ez a kényszerintézkedés a gyanúsítottal szemben.

Mint arról korábban beszámoltunk hónapokig tartó, titkos nyomozás előzte meg a rajtaütésszerű akciót, amelyben 150 TEK-es és készenlétis fogta el a lébényi rendőrőrs majd minden tagját. Van olyan, aki már több mint negyedszázada szolgált a testületben.

A mostani döntés kilenc gyanúsított esetében végleges, míg kilenc gyanúsított jogorvoslatot jelentett be ellene.