Felújítják a 4-es és a 6-os villamos két szakaszát nyáron

A 4-es és a 6-os villamos vonalának két végén is felújítás lesz idén nyáron – írja az Infostart. A BKK a lapot arról tájékoztatta, hogy

az iskolai nyári szünetben a Széll Kálmán tér és a Mechwart liget, illetve a Margit utca között felújítják a 4-es és a 6-os villamos pályáját. Szintén nyáron leállhat a közlekedés a körúti villamosvonal másik végén is, erről jelenleg is zajlik a közbeszerzési eljárás.

Az M3-as metróvonal északi szakaszának korszerűsítése hamarosan befejeződik, ezt követően kezdődik a rekonstrukció a déli szakaszon, a Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között folytatódik. Az 1-es villamos meghosszabbítása Kelenföld vasútállomásig várhatóan 2019 nyarán fejeződik be.

