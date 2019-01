Meghosszabbították a VV Fanni megölésével gyanúsított B. László letartóztatását

Meghosszabbították a Novozánszky Fanni megölésével gyanúsított B. László letartóztatását. Ezt a férfi nagybátyja, Brodmann Péter mondta el lapunknak az unokaöccse letartóztatásáról döntő csütörtöki bírósági tárgyalás után.

Az ügyben eljáró nyomozási bíró március 27-ig hosszabbította meg az unokaöcsém letartóztatását, szökés, elrejtőzés, és bűnismétlés veszélye miatt

– mondta Brodmann, hozzátéve, eddig a bizonyítási eljárás sikerének a meghiúsítása és megnehezítése is ott volt a bírói indoklások között, most viszont már csak az előbbiek miatt hosszabbították meg a kényszerintézkedést. Emiatt fellebbezett is a döntés ellen az ügyész.

Érdekesség, hogy ezúttal nem vitték a bíró elé B. Lászlót. Az ügyben eljáró nyomozási bíró ugyanis távmeghallgatással, azaz videón hallgatta ki. Nagybátyja szerint ez volt az első olyan alkalom, hogy a rokona nem omlott össze a letartóztatásának a meghosszabbítása után. Erről így beszélt Brodmann Péter:

Örült, hogy emberként kezelte és részletesen meghallgatta a bíró. Annak aki már 14 hónapja börtönben van ez egy nagyon fontos dolog. A bíró a személyi körülményeit vizsgálta Lacinak. Megkérdezte tőle, hogy miből élne akkor, ha hazaengedné. Elmondta, hogy a szülei korábban már nyilatkoztak arról, hogy vállalták azt, hogy ebben az esetben etetni és itatni fogják. Ez már régebben volt, ezért a bíró ezt nem tudta figyelembe venni. Ezért ezt a nyilatkozatot márciusra mindenképp megfogjuk újítani. Hazavárják Lacit a szülei addig, amíg végleges döntés nem születik.

A gyilkossággal gyanúsított férfi nagybátyja nem érti, hogy miért a legszigorúbb kényszerintézkedést alkalmazzák az unokaöccse ellen, mint mondja, semmi sem bizonyítja, hogy valóban ő követte el a gyilkosságot. Azt pedig végképp nem érti, hogy miért zárták ki az ügyből ügyvédként már másodszor is.

A kötélen lévő DNS-minták miatt hallgattak ki. Azt akarták bebizonyítani, hogy megfogtam a zsinórt és én is részt vehettem a bűncselekményben. A DNS vizsgálat azonban bebizonyította, hogy az nem az én mintám. Gyakorlatilag már az összes szakértői vizsgálat elkészült. Egyedül a gyanúsított lakhelyén talált hajszálaknak az elemzése nem készült még el. De ennek egyébként semmi jelentősége nincs, hiszen Laci már korábban beismerte, hogy járt nála Fanni. Ezek után végképp érthetetlen, hogy miért zártak ki másodszor is. Panaszt tettem emiatt

– tette hozzá Brodmann.

Novozánszki Fanni november 20-i eltűnése után hét nappal tartóztatták le B. Lászlót. A férfi tagadja, hogy megölte volna a lányt.