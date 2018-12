Utcára nem teszik a súlyos beteg nőt, amíg fizet, de a szerződést csak ígérgetik neki

Most nem vagyok a helyzet magaslatán

– így kezdte a beszélgetést az éppen kétoldali tüdőgyulladással, köhögési rohamokkal küszködő, akadozva beszélő Kiss Mónika, amikor november végén felhívtuk.

Ő az a súlyos beteg pusztaszabolcsi nő, akinek esélye sincs a gyógyulásra, akinek ételre, tüzelőre sem igen futja, évek óta kikapcsolták nála a gázt, és akit bő 200 ezer forintos tartozás miatt akart az eszközkezelő tavasszal kilakoltatni szülei házából, ahogy azt februárban megírtuk. Olvasóink segítségével végül sikerült kifizetnie a tartozást, és a legrosszabbat elkerülni. Helyzete azonban azóta sem rendeződött, igaz, szünetel a kilakoltatás, de továbbra is megtűrt személy idősotthonba került szülei házában.

Márciusban azt az ígéretet kapta a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től (NET), hogy saját jogán szerződnek vele, legalizálva lakáshasználatát. Az eszközkezelőt a kormány az otthonvédelmi akcióterv keretében arra hozta létre, hogy a bajba jutottakon segítsen. Eltelt nyolc hónap, de nem keresték, a NET azóta sem kötött vele szerződést, így maradt szívességi lakáshasználó.

Miután kérdéseinkkel megbolygattuk az ügyet, december 13-án kapott újabb reményt a beteg nő: azzal hívta fel őt az eszközkezelő, hogy felvették édesanyja gondnokával a kapcsolatot, és ha ő hozzájárul, szerződnek Mónikával, egyelőre határozott időre. Reményei szerint az év elején talán rendeződhet ilyen módon a helyzete.

Nincs gáz, nincs fa, sakk-matt

Abban sincs változás, hogy hiába lett kifizetve a gázdíjtartozás, a házba még mindig nem kötötték vissza a szolgáltatást. Tüzelője pedig nemigen van Mónikának. Régi bútorokat vertek szét, és van még felajánlásból egy vastag gerenda, de nincs, aki felaprítsa. Hiába van mellettük az erdő, ahonnan esetleg lehetne fát gyűjteni, maguk nem tudják behordani azt sem. A téli rezsicsökkentés 12 ezer forintos tűzifa-támogatásáról lecsúszott, mert a kórház után nem tudott rögtön elmenni az önkormányzathoz, hogy benyújtsa az igényét.

Tudomásunk szerint a gázvisszakötést, illetve a szerződést csak a tulajdonos igényelheti az NKM-től. Vagyis az eszközkezelő. December elején azt mondták Kiss Mónikának, a visszakötésben partnerek lennének, ha kérvényezi náluk. Hogy ezt miért nem közölték vele korábban, az rejtély.

Megkeresésünkre mindössze ennyit válaszoltak:

Levelét követően felvettük a kapcsolatot Kiss Mónikával. Ügyében keressük a jogszabályoknak megfelelő lehető legjobb megoldást, egyeztetünk a lehetséges partnerekkel. Az ügy folyamatban van, annak fejleményeiről Kiss Mónikát tájékoztatni fogjuk.

A gáz azért is lenne fontos, mert a kályhás fa/széntüzelés miatt a levegőbe kerülő szennyeződés nem tesz jót a beteg nőnek. Viszont ahhoz, hogy a gázt visszakössék, át kellene vizsgáltatnia a rendszert, aztán kifizetni a visszakötést, majd pedig az érkező, becslése szerint 50 ezer forint körüli gázszámlákat. Úgy, hogy a számlájára 51 ezer forint érkezik havonta.

Nem vásárolhatná meg a házat akkor sem, ha tudná

Arról tőlünk hallott először Kiss Mónika, hogy az eszközkezelőnél változások lesznek, hogy jövőre már nem vesznek át lakásokat, illetve felkínálják megvásárlásra a meglévőket. Azt mondta, ez tetszene neki, ha nem lenne sokkal több a fizetendő, mint a jelenlegi bérleti díj. Szívesebben fizetne törlesztőt, hogy tulajdonába kerüljön a lakás.

December elején azonban azt is közölte vele az eszközkezelő, hogy ez sem járható számára, mert nem határozatlan idejű a bérleti szerződés. Ajánlották, vállalja át édesanyja gondnokságát, de ezt nem teheti, hiszen még magáról is csak nehezen tud gondoskodni.

A bérleti díjat fizeti rendesen, akkor is, amikor hónapokig kórházban van. A kilakoltatási végzés ugyan szünetel, de amíg nem szerződnek vele, továbbra sem érzi magát biztonságban.

Egy kis önkormányzati bérlakásnak is örülne

Mónika bizonytalan lakhatási státusa miatt próbált bérlakást is igényelni, a dunaújvárosi önkormányzatnál. Voltak kint nála októberben környezettanulmányon, de azóta nincs hír. Megtudtuk, hogy a lakásigénylések teljesítését hosszabb várakozási idő előzheti meg, hiszen mintegy 200-an várnak bérlakásra Dunaújvárosban, és évente csak 10-12 a kiadható lakások száma.

Ezért az önkormányzat nem is tudja megmondani, mikor tudják teljesíteni a lakásigényeket. A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének kikérése mellett a végleges döntés a polgármester hatásköre. Kiss Mónika kérelmét mindig vizsgálja a bizottság, ha egyszobás lakás üresedik meg – tették hozzá. Az egyszobás lakások bérleti díja havi 7000-10 000 forint körül van, ami vállalható lenne a nőnek.

Apró örömök

Most annak örült, hogy be tudott vásárolni egy hónapra előre a nyugdíjprémiumból, meg a havi 10 ezer forintos állandó adományból, és fel tudta tölteni a szintén az adományokból vásárolt kis fagyasztószekrényt. Ez kitart nekik talán karácsonyig. Örömmel újságolta még, hogy 25 év után először fel tudta szántatni a kertet – bízik benne, hogy tavasszal segítséggel palántázni is tudnak majd, hogy legyen egy kis saját termesztésű élelem. De ha nem is lesz, talán nem fog visszagazosodni a terület, és jövőre nem kap emiatt büntetést az önkormányzattól.

Hálás mindenért

Az adományokat lakótársával, Katával már felélték, újra szűkös a havi megélhetés, de valahogy elboldogulnak. Annak örül, hogy az ajtót megcsináltatták, mert így ha be tudnak fűteni, akkor jobban tartja a ház a meleget. Az önkormányzat és a helyi családsegítő elutasító volt vele, tőlük nem kapott segítséget.

Kérte, említsük meg azokat, akik azóta sem felejtkeztek meg róla, hogy előző cikkünk megjelent. Van adományozó, aki rendszeresen havi 10 ezer forinttal segíti, más alkalmanként feltölti a telefonját, látogatja, segít ügyeket intézni, de azért is nagyon hálás, ha valaki csak rácsörög, megkérdezi, hogy van.

Kórház, megint

Nyáron több mint három hónapig volt kórházban, mert a lélegeztetést segítő portja befertőződött 48 óra után. A portot egy magánszemély adományozó vette meg neki, 70 ezer forintért. Hiába, ki kellett venni. Az előző kivételekor maradhatott még bent kórokozó, az fertőzhette meg. Szeptember végén jöhetett haza a kórházból. Port azóta sincs, sem orvos, aki beültetné, ha lenne. Így ahhoz, hogy lélegezni tudjon, háromóránként kell vénás teofilin injekciót adnia magának. Meg persze cipelni a lakásban az oxigénpalackot.

December elején újra kórházba került tüdőgyulladása miatt, és még azt sem tudta, karácsonyra hazaengedik-e.