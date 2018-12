A kormány után a civilek is megkérdezik az embereket az otthonápolásról

A nemzeti kozultációban is szerepel a téma, most civilek közvélemény-kutatást indítottak, mert arra kíváncsiak, mennyire elégedett a közvélemény az elmúlt időszak intézkedéseivel.

Január elsején emelik a gyermeküket 24 órában otthon ápoló családtagok ápolási díját. Erre új kategóriát vezetnek be, ez lesz a gyermekek otthongondozási díja, más néven gyod.

A gyod összege jövőre 100 ezer forint lesz, az ígéret szerint pedig 2022-re eléri a mindenkori minimálbér összegét. A javaslat alapján akik nem gyermeküket, hanem más hozzátartozójukat nevelik, 15 százalék emelést kapnának.

A törvényjavaslat már a parlament előtt van, egyelőre vitáznak róla, a szavazás a napokban várható.

A kormány a nemzeti konzultációba is bevette az otthonápolás témáját. Most az ápolási díj emeléséért és foglalkoztatási jogviszonyként való elismeréséért petíciót is indító 3 szervezet (aHang, Lépjünk!, Cseve) egy országos közvélemény-kutatásba kezd az otthonápolók ügyében. Céljuk az, hogy megmutassák a döntéshozóknak és a nyilvánosságnak, hogy mi az emberek véleménye az elmúlt időszak intézkedéseiről.

A kérdőív ezen a linken érhető el.

A civil szervezetek célja az, hogy megmutassák a döntéshozóknak és a nyilvánosságnak, hogy mi a véleménye az embereknek az elmúlt időszak intézkedéseiről. Fontosnak tartják, hogy nemcsak az otthonápolók, hanem bárki kitöltheti ezt a kérdőívet. Jelenleg nincs még egy olyan kezdeményezés, ami ennyi ápolási díjban érintett vagy velük szolidaritást vállaló állampolgárt egyszerre elérne. Az aHang levélküldő rendszerén keresztül több mint 50 ezer ember kapja ma meg ezt a kérdőívet.

