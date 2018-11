Volner a „prostitúciós jellegű” gyakornoki programról

Fényképes castingon vettek részt a jelöltek.

Volner János a Magyar Hírlapnak azt mondta, nem véletlenül beszélt a párt „prostitúciós jellegű” gyakornoki programjának megújításáról korábban Stummer János alelnök.

Voltak tehetséges emberek a Jobbik gyakornoki programjában, de felvettek sok olyan fiatal hölgyet, akikre ez nem volt igaz, arra viszont nem emlékszem, hogy bármelyikük előnytelen külsejű lett volna

– mondta a pártból kilépett politikus. A lap megkereste Stummer Jánost is, aki a „prostitúciós jellegű” szókapcsolatot csak alelnökjelölti kampánybeszéde költői túlzásának nevezte.

Felszámoljuk a Jobbik gyakornoki programjának prostitúciós jellegét, a helyi tagozatokban feltűnő tisztességes fiatalokat pedig nem elüldözzük, hanem segítjük az előmenetelüket.

Volner János volt alelnök korábbi Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Nem engem kísérgettek semmihez nem értő, de piszok jól fizetett, miniszoknyás kolleginák.

Szerinte a felvételi része volt a fényképes casting is, és a gyakornoki programnak voltak lelkes hívei. Volner szerint a gyakornokok egy részét alkalmazta is a Jobbik, olyanokat is, akik nem voltak tagok, és többször szült feszültséget, hogy a régi Jobbik-tagok kevesebbet kerestek, mint az újonnan felvettek.

Kiemelt kép: 24.hu / Neményi Márton