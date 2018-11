Jogerős ítélet a présgép által halálra nyomott férfi ügyében

A Hatvani Járásbíróság Gy. Sz. I. rendű vádlottat halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy év hat hónap fogházra és 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, a bíróság a fogházbüntetés végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette.

A bíróság K. N. Cs. II. rendű vádlottat halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyolc hónap fogházra ítélte, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette.

A járásbíróság által megállapított tényállás szerint az I. rendű vádlott az egyik kft. lőrinci telephelyén dolgozott telepvezetőként. A II. rendű vádlott műanyag feldolgozógép kezelőként dolgozott. Az ő feladata volt a présgép működtetése. A bálázó gépet a II. rendű vádlott egy másik dolgozóval működtette, de nem voltak tisztában a biztonságos munkavégzés szabályaival, mert a telepvezető nem tette számukra elérhetővé az ezzel kapcsolatos ismereteket.

Az I. rendű vádlott a telep vezetése során eltűrte, hogy a II. rendű vádlott és a sértett a műanyag palackok és zsákok bálázásakor a bála belsejében egy kartonlapot helyezzenek el azért, hogy az elkészült tömböket a későbbi széteséstől megvédjék. A kartonlapok használata miatt a gépkezelőnek és a hozzá kisegítőként beosztott sértettnek a gép szerelőajtaján naponta többször be kellett másznia a préscsatornába, és azon előrekúszva a végében el kellett helyeznie a kartonlapot.

A bálázó gépen az egyik biztonsági kapcsoló nem működött, emiatt a gépet nyitott állapotban lévő szerelőajtóval is be lehetett indítani. Ráadásul, a bálaprés vészkikapcsolója is működésképtelen volt. Az I. rendű vádlott ennek ellenére is arra utasította a munkásokat, a II. rendű vádlottat és a sértettet, hogy dolgozzanak a géppel.

2016 szeptember 06-án a sértett és a II. rendű vádlott a bálapréssel dolgoztak. A II. rendű vádlott az ebédszünet megkezdésekor nem áramtalanította a berendezést, ennek következtében a készülék a szünet alatt készenléti üzemmódba kapcsolt.

Az ebédszünetet követően a II. rendű vádlott és a sértett a bálapréshez visszatértek, majd anélkül, hogy a berendezés kikapcsolt állapotáról a II. rendű vádlott meggyőződött volna, engedte, hogy a munkás a kartonlapok elhelyezése érdekében ismét bemásszon a présgépbe. Mivel a gép kezelője, a II. rendű vádlott a munka megkezdését megelőzően a berendezést nem áramtalanította, a présgép fotocellái érzékelték a préscsatornában mozgó munkást, és a gép megkezdte a tömörítést. Mikor a munkás tapasztalta, hogy a gép működni kezd, megkísérelte azt elhagyni, de a kijutásra már nem volt elég ideje, mert agyonnyomta.

Mikor a II. rendű vádlott észlelte, hogy a présfej elindult, és a társa a működő berendezésben tartózkodik, kellő oktatás hiányában kézzel megpróbálta megfogni a présgép fejét, melynek következtében a kézfeje roncsolódott, és négy ujját elveszítette.

A járásbíróság ítéletét az ügyész, a vádlottak és a védők tudomásul vették, az ítélet jogerős.