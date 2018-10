Kórházba vitték a csecsemőjével végző sülysápi édesanyát

Kórházba vitték azt a 35 éves édesanyát, aki pénteken este vízbe fojtotta a négy hónapos kislányát a sülysápi otthonában. A 24.hu értesülései szerint az őrizetbe vett asszony annyira rossz lelki és egészségi állapotban van, hogy nem lehet tudni, hogy lesz-e olyan állapotban, hogy az ügyben eljáró nyomozási bíró elé tudják majd állítani.

– mondta informátorunk, hozzátéve, az asszony továbbra is őrizetben van, az ellene lévő kényszerintézkedésről pedig csak az orvosi vizsgálatok után döntenek.

Mint megírtuk, pénteken eset holtan találta meg az édesapja a négy hónapos kisfiát a sülysápi otthonában, amikor hazaért. Az apuka azonnal riasztotta a mentőket, de a baba életét már nem lehetett megmenteni. A Pest megyei rendőrök emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást a gyermek édesanyja, Tünde ellen, aki a kisfia megölése után magával is végezni akart. A sikertelen öngyilkossági kísérlet után azonban önként feladta magát. A Blikknek nyilatkozó helyiek szerint szülés utáni depresszióban szenvedhetett az édesanya.

Egyre inkább erősödik bennem a gyanú, hogy ez a betegség áll a háttérben. Állítólag már a baba előtt is voltak depressziós tünetei Tündének. Pénteken is nagyon furán viselkedett, jött-ment az utcában, elindult, visszafordult, mintha nem is tudná, mit akar. Ez kora délután volt, a baba pedig nem volt vele. Pedig előtte kizárólag babakocsival lehetett látni. A férje rengeteget dolgozott, ezért Tünde sokat volt a picivel kettesben otthon. Persze, ez nem magyarázat semmire, hiszen egy tanult nő volt, akinek tudnia kellett volna, hogy szakszerű segítségre van szüksége