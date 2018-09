Semjén Zsoltért és a magyar kormányért is imádkoztak a Jézus erejével gyógyítók

Semjén Zsolt úr, a magyar kormány miniszterelnök-helyettese is tiszteletét tette a konferencián. Üdvözölte az előadókat és a bizottsági tagokat, akik aztán imádkoztak is érte, megáldva őt és a magyar kormányt is

– írta beszámolójában a Christ for All Nations szervezet az egy hónappal ezelőtt a Papp László Sportarénában tartott Tűz Konferenciáról.

Ez volt az a karizmatikus keresztény mozgalom által rendezett gigarendezvény, amelyről hosszú cikkben számoltunk be. Az eseményen világhírű prédikátorok evangélizáltak, gyógyítottak, és a magyar karizmatikus gyülekezetek, szervezetek is nagy számban képviselték magukat.

„A terroristák sem problémák Jézus számára” – ezrek nézték a sportarénában a világhírű prédikátorokat Hatalmas karizmatikus keresztény eseményt tartottak hétvégén a sportarénában: a rendezvényre több ezer ember volt kíváncsi. A szervező nemzetközi mozgalom olyasmi, mint a Felház, csak világméretű. Vezetői állítólag halottakat is támasztottak fel Jézus erejének hála, isteni csodák kísérik útjukat.

A most kiküldött beszámoló arra is kitér, hogy a Kossuth Rádió riportere arra kérte Peter Vandenberg prédikátort, hogy „ossza meg a hallgatókkal az evangéliumot, és ez azt eredményezte, hogy maga a riporter is befogadta Jézust mint személyes megváltóját!”

Egy másik emlékezetes pillanat a konferencián az volt, amikor egy hatalmas magyar zászló fölött – amelyet 30 magyar lelkész tartott a széleinél a színpadon – imádkoztunk közösen Magyarországért

– áll a közleményben, amely úgy zárul, hogy „jóval több mint 1450 döntési kártyát gyűjtöttünk össze, amely több mint 10%-a a két estén megjelent tömegnek. Ennyi tékozló fiú és lány tért vissza az atyai házba! Milyen dicsőséges pillanatok ezek!”

Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán