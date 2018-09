Magyarországon is betilthatják a műanyag zacskókat

Jelentős szigorítást tervez 2019-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium a műanyag zacskók és egyszer használatos műanyag eszközök kiszorítása érdekében. Várhatóan szeptember végén kerül nyilvánosságra az a jogszabálytervezet, amelytől a forgalmazott műanyag zacskók jelentős csökkenését várja a minisztérium. A szaktárca hosszú távon a műanyag zacskók forgalmazásának a teljes tiltását is tervezi.

Magyarországon évente több mint 80 darab műanyag zacskót használunk el fejenként, amelyek jelentős része egy használat után azonnal hulladékká válik. A műanyaghulladékok jelentős része hasznosítás helyett a lerakóba kerül, vagy még rosszabb esetben a környezetet szennyezi, a hosszú lebomlási idő miatt akár több száz évig.

A természetbe kikerülő műanyag nem csak az állatfajok elpusztulása miatt jelent óriási kárt, de a műanyagok bekerülnek a táplálékláncba, végső soron pedig az élelmiszereinkbe és az ivóvizünkbe is.

Ez történik, ha nincs ingyen a nejlonzacskó Nyolcvanhat százalékkal csökkent az Angliában eladott zacskók száma 2015 óta.

Magyarország a vonatkozó európai szabályozást évekkel megelőzve jelentős mértékű termékdíj megfizetését írta elő, amivel sikerült csökkenteni a forgalomban lévő műanyag zacskók számát. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kidolgozott egy javaslatot a műanyag zacskók felhasználását korlátozó intézkedésekről a környezetvédelmi termékdíj szabályozás keretében.

A termékdíj törvény módosításával várhatóan emelkedik a nagyon könnyű műanyag zacskók és a könnyű műanyag zacskók díjtétele. Ezek a gyakorlatban jellemzően a boltokban található „letéphető zacskók” és „csíkos szatyrok”. Ezen kívül nő az egyszer használatos műanyag poharak, edények termékdíja és a kör tovább bővül az egyszer használatos műanyag evőeszközökkel, mint például a kanál, villa, kés, keverőpálca és a szívószál.

A minisztérium tervei szerint 2021. január 1-től a műanyag zacskók teljes betiltására is sor kerülhet. A környezetünkre különösen nagy veszélyt jelentő, oxidatív úton aprózódó műanyag zacskók forgalmazását a szaktárca várhatóan már 2019. július 1-től betiltja. Az ilyen zacskók gyártásánál olyan adalékanyagokat használnak, ami miatt a műanyag idővel kis részecskékre hullik szét, de biológiailag nem bomlanak le. Az aprózódás az összegyűjtést is lehetetlenné teszi, viszont megnő a műanyag táplálékláncba történő bekerülésének kockázata.A tervek szerint a műanyag zacskókra darabszámon alapuló termékdíjat kell fizetni, amely a kereskedőket jobban ösztönözheti arra, hogy a műanyag zacskókat más termékekkel helyettesítsék. Az intézkedés hatására a vásárlók is a hulladékszegényebb csomagolási, tárolási megoldásokat részesíthetnék előnyben.

A tervezett intézkedésekkel Magyarország az Európai Unió több tagállamához hasonlóan, az egyes műanyagtermékek korlátozásáról szóló uniós irányelv-javaslatban foglaltak megvalósítására törekszik. A műanyag szatyrok kiváltására már számos alternatív megoldás ismert. Közös érdekünk a további alternatív megoldások keresése és azok használata.

